Экологи намерены наладить мониторинг для предотвращения гибели тюленей

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Участники "круглого стола" в . Участники "круглого стола" в Общественной палате России на тему "Сохранение биоразнообразия Арктики" пришли к мнению, что необходимо наладить мониторинг популяции гренландских тюленей, чтобы минимизировать ущерб в связи с глобальным потеплением, говорится в пресс-релизе Центра экологического мониторинга "ПОМОР".

Открывая заседание, председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева отметила, что сейчас из-за аномального потепления биоресурсы нашей Арктики находятся под угрозой. Так, крайнюю озабоченность экспертов вызывает тревожная ситуация с гренландскими тюленями, десятки тысяч которых могут погибнуть уже этой весной.

Инициаторами проведения "круглого стола" стали центр "ПОМОР", ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", информационное агентство Barents News и Фонд защиты китов.

"Сегодня ледовая обстановка в северном регионе остается крайне тревожной и может стать роковой для наших гренландских тюленей. Лед тает, и условий, подходящих для рождения и выхаживания детёнышей тюленей, просто нет… Согласно многолетним наблюдениям, рождение детёнышей у гренландских тюленей обычно происходит в период с 28 февраля по 5 марта, однако ледяной покров к этому времени, вероятно, не нарастет", - сообщила председатель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова.

По мнению ученых и экспертов "круглого стола", сегодня угроза гибели до 100 тысяч детенышей гренландских тюленей абсолютно реальна.

"Единственное, что мы можем сделать – это не допустить в сложившихся критических условиях дополнительной гибели животных по вине человека и в первую очередь - в результате судоходства. Мы совместно с руководством порта Архангельск подготовили и разослали всем капитанам судов информационное сообщение "О предотвращении гибели гренландских тюленей в Белом море". Второе – это обеспечить капитанов как можно более свежей и подробной информацией о размещении щенных залежек гренландских тюленей, а также своевременными рекомендациями по их обходу", - заявил научный директор Фонда защиты китов океанолог Владимир Латка.

По итогам "круглого стола" было решено подготовить соответствующие запросы и обращения в Минприроды, Минтранс, Росатомфлот, Роскосмос, Росгидромет, ФГБУ ААНИИ.