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Экологи намерены наладить мониторинг для предотвращения гибели тюленей
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РИА Новости

Экологи намерены наладить мониторинг для предотвращения гибели тюленей

15:55 21.02.2020
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© Фото : предоставлено Центром экологического мониторинга "ПОМОР""Круглый стол" в Общественной палате России на тему "Сохранение биоразнообразия Арктики"
Круглый стол в Общественной палате России на тему Сохранение биоразнообразия Арктики
© Фото : предоставлено Центром экологического мониторинга "ПОМОР"
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Участники "круглого стола" в Общественной палате России на тему "Сохранение биоразнообразия Арктики" пришли к мнению, что необходимо наладить мониторинг популяции гренландских тюленей, чтобы минимизировать ущерб в связи с глобальным потеплением, говорится в пресс-релизе Центра экологического мониторинга "ПОМОР".
Открывая заседание, председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева отметила, что сейчас из-за аномального потепления биоресурсы нашей Арктики находятся под угрозой. Так, крайнюю озабоченность экспертов вызывает тревожная ситуация с гренландскими тюленями, десятки тысяч которых могут погибнуть уже этой весной.
Инициаторами проведения "круглого стола" стали центр "ПОМОР", ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", информационное агентство Barents News и Фонд защиты китов.
"Сегодня ледовая обстановка в северном регионе остается крайне тревожной и может стать роковой для наших гренландских тюленей. Лед тает, и условий, подходящих для рождения и выхаживания детёнышей тюленей, просто нет… Согласно многолетним наблюдениям, рождение детёнышей у гренландских тюленей обычно происходит в период с 28 февраля по 5 марта, однако ледяной покров к этому времени, вероятно, не нарастет", - сообщила председатель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова.
По мнению ученых и экспертов "круглого стола", сегодня угроза гибели до 100 тысяч детенышей гренландских тюленей абсолютно реальна.
"Единственное, что мы можем сделать – это не допустить в сложившихся критических условиях дополнительной гибели животных по вине человека и в первую очередь - в результате судоходства. Мы совместно с руководством порта Архангельск подготовили и разослали всем капитанам судов информационное сообщение "О предотвращении гибели гренландских тюленей в Белом море". Второе – это обеспечить капитанов как можно более свежей и подробной информацией о размещении щенных залежек гренландских тюленей, а также своевременными рекомендациями по их обходу", - заявил научный директор Фонда защиты китов океанолог Владимир Латка.
По итогам "круглого стола" было решено подготовить соответствующие запросы и обращения в Минприроды, Минтранс, Росатомфлот, Роскосмос, Росгидромет, ФГБУ ААНИИ.
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"Центр экологического мониторинга "ПОМОР" и Фонд Защиты Китов в настоящее время предпринимают шаги для того, чтобы обеспечить оперативный мониторинг районов залежек посредством авиаразведки и улучшить информационное обеспечение капитанов морских портов Западной Арктики. Нам нужно срочно наладить взаимодействие всех наблюдательных служб, и мы приглашаем к сотрудничеству профильные министерства, ведомства и компании", – подчеркнул участник "круглого стола", эксперт Тимофей Суровцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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