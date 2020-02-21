Турция будет действовать в Идлибе, исходя из переговоров с Россией

Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба. Архивное фото

Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.

"Сегодня примерно в 18.00 (мск) у меня будет разговор с Путиным. Обсудим с ним все, что происходит в Идлибе. Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима", - сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, в ходе операции в Идлибе при поддержке ВС Турции уничтожено около 150 сирийских солдат, 12 танков, три БТР, 14 зенитных установок.