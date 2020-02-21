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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T15:39+0300
https://ria.ru/20200221/1565066478.html
Турция будет действовать в Идлибе, исходя из переговоров с Россией
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РИА Новости

Турция будет действовать в Идлибе, исходя из переговоров с Россией

15:22 21.02.2020 (обновлено: 15:39 21.02.2020)
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© REUTERS / Khalil AshawiПокинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
© REUTERS / Khalil Ashawi
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба. Архивное фото
АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить по телефону в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Идлибе, по его словам, Турция будет действовать в Идлибе, исходя из итогов этих переговоров.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.
"Сегодня примерно в 18.00 (мск) у меня будет разговор с Путиным. Обсудим с ним все, что происходит в Идлибе. Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима", - сказал Эрдоган журналистам.
По его словам, в ходе операции в Идлибе при поддержке ВС Турции уничтожено около 150 сирийских солдат, 12 танков, три БТР, 14 зенитных установок.
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Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияВ мире
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