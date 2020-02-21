Верховная рада рассмотрела треть поправок к закону о рынке земли

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины за две пленарные недели рассмотрела 1505 поправок из 4 тысяч к законопроекту о запуске рынка земли, депутаты продолжат работу над документом 3 марта.
Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме с 3 по 6 марта.
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Парламент в начале февраля приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок. Замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может занять около двух месяцев.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.
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