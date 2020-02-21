Коррупции ТОП-уровня на Украине больше нет, заявил премьер

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Украины Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что коррупцию на ТОП-уровне, которая была ранее в стране, удалось искоренить.

Кабинет министров Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского в пятницу отчитался в Раде о своей работе за 2019 год.

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и офисе президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине", - заявил Гончарук, отчитываясь в Верховной раде.

По его словам, за последние полгода совместными усилиями кабмина удалось уменьшить платежки на отопление для людей до 30%, запустить программу "Доступные кредиты" 5-7-9% для малого бизнеса, а также запустить большую приватизацию убыточных госпредприятий.

Гончарук также заявил, что правительство продолжает децентрализацию власти с фокусом на создании способных общин.