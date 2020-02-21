Коррупции ТОП-уровня на Украине больше нет, заявил премьер

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что коррупцию на ТОП-уровне, которая была ранее в стране, удалось искоренить.
Кабинет министров Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского в пятницу отчитался в Раде о своей работе за 2019 год.
"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и офисе президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине", - заявил Гончарук, отчитываясь в Верховной раде.
По его словам, за последние полгода совместными усилиями кабмина удалось уменьшить платежки на отопление для людей до 30%, запустить программу "Доступные кредиты" 5-7-9% для малого бизнеса, а также запустить большую приватизацию убыточных госпредприятий.
Гончарук также заявил, что правительство продолжает децентрализацию власти с фокусом на создании способных общин.
В ноябре 2019 года Зеленский заявил, что "с теми министрами, которые не справляются со своими обязанностями, будут прощаться". В то время работа правительства Гончарука вызывала много претензий в офисе главы государства. После публикации аудиозаписей якобы с совещания под руководством премьера, на котором он нелестно отзывался о президенте, Гончарук написал заявление об отставке. Позже Зеленский на встрече с премьером заявил, что решил дать шанс ему и его правительству.
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