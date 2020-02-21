Песков уточнит о выплатах ветеранам к 75-летию Победы в странах СНГ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить вопрос о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим в странах СНГ.
Журналисты задали пресс-секретарю президента вопрос, почему выплаты ветеранам к 75-летию Победы, согласно указу, коснутся россиян, проживающих на территории РФ и в странах Балтии, но не коснутся россиян-ветеранов, которые проживают в странах СНГ.
"Мне нужно проверить, точно не знаю. Я уточню", - сказал Песков журналистам.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.