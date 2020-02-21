Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T13:38+0300
https://ria.ru/20200221/1565053996.html
Песков уточнит о выплатах ветеранам к 75-летию Победы в странах СНГ
https://cdn25.img.ria.ru/images/152385/33/1523853357_0:197:2942:1852_1036x0_80_0_0_0250143a1632515518ed7b4f37a1b5b0.jpg
РИА Новости

Песков уточнит о выплатах ветеранам к 75-летию Победы в странах СНГ

13:38 21.02.2020
801
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВетераны Великой отечественной войны на параде в Минске
Ветераны Великой отечественной войны на параде в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Ветераны Великой отечественной войны на параде в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить вопрос о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим в странах СНГ.
Журналисты задали пресс-секретарю президента вопрос, почему выплаты ветеранам к 75-летию Победы, согласно указу, коснутся россиян, проживающих на территории РФ и в странах Балтии, но не коснутся россиян-ветеранов, которые проживают в странах СНГ.
"Мне нужно проверить, точно не знаю. Я уточню", - сказал Песков журналистам.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Стивен Мельников, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
14 февраля, 13:58
Столетний ветеран из США хочет отпраздновать День Победы с россиянами
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
821005
Обсудить 0
Великая Отечественная война (1941-1945)СНГДмитрий ПесковОбщество
Рекомендуем
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
В партии "Слуга народа" заявили о запрете общаться с российскими СМИ
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о компенсациях
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
В ВКС могут появиться авиаподразделения нового типа, заявили в Госдуме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
Анатолий Гриценко
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В Кремле не уточнили, кто "растаскивает" Россию и Украину
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
Власти Крыма прокомментировали уход BlaBlaCar с полуострова
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Свадебные кольца на автомобиле
Житель Волхова в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили заявления о "вмешательстве" России в выборы в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным ставку по кредиту на БелАЭС
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо
В Кремле рассказали об обсуждении саммита по Сирии
Операторская с пультом управления комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода
Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Цветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния