Песков уточнит о выплатах ветеранам к 75-летию Победы в странах СНГ

Журналисты задали пресс-секретарю президента вопрос, почему выплаты ветеранам к 75-летию Победы, согласно указу, коснутся россиян, проживающих на территории РФ и в странах Балтии, но не коснутся россиян-ветеранов, которые проживают в странах СНГ.

"Мне нужно проверить, точно не знаю. Я уточню", - сказал Песков журналистам.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.