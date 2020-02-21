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В Минпросвещения рассказали об обучении родному языку в регионах
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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали об обучении родному языку в регионах

12:50 21.02.2020 (обновлено: 13:50 21.02.2020)
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© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой
© Depositphotos / HASLOO
Учитель с указкой. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 300 миллионов рублей выделит министерство просвещения РФ в 2020-2022 годах 11 регионам на поддержку методического и кадрового обеспечения обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации, заявила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Жанна Садовникова.
Она также отметила, что министерство просвещения проводит системную работу, которая направлена на обеспечение прав граждан на родном языке и изучение языков из числа языков народов РФ. Она также отметила, что в министерстве считают ключевой фигурой в изучении родных языков учителя, который их преподает.
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"В рамках ведомственной целевой программы научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации. В 2019 году был организован отбор и предоставление в 2020-2022 годах субсидий регионам на поддержку. 11 субъектов у нас включились в эту программу и будет оказана поддержка на общую сумму свыше 300 миллионов рублей", - сказала Садовникова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" по итогам Всероссийской акции "Родные языки России", приуроченной к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.
Садовникова также отметила, что эти 11 субъектов уже приступают к работе.
Она добавила, что в прошлом году министерство утвердило концепцию преподавания родных языков народов РФ и на сегодняшний день уже завершается работа по формированию плана реализации этой концепции.
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Также, по словам Садовниковой, в рамках работы Минпросвещения в этом направлении был создан институт развития родных языков. Институт занимается подготовкой и проведением экспертиз примерных образовательных программ по тем языкам, которые изучаются в российских школах.
Международный день родного языка отмечается по решению ЮНЕСКО с 2000 года. По поручению президента РФ Владимира Путина 17 января 2019 года подписан приказ "О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ и утверждении устава Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации".
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