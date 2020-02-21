В Минпросвещения рассказали об обучении родному языку в регионах

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 300 миллионов рублей выделит Более 300 миллионов рублей выделит министерство просвещения РФ в 2020-2022 годах 11 регионам на поддержку методического и кадрового обеспечения обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации , заявила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Жанна Садовникова.

Она также отметила, что министерство просвещения проводит системную работу, которая направлена на обеспечение прав граждан на родном языке и изучение языков из числа языков народов РФ. Она также отметила, что в министерстве считают ключевой фигурой в изучении родных языков учителя, который их преподает.

"В рамках ведомственной целевой программы научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации. В 2019 году был организован отбор и предоставление в 2020-2022 годах субсидий регионам на поддержку. 11 субъектов у нас включились в эту программу и будет оказана поддержка на общую сумму свыше 300 миллионов рублей", - сказала Садовникова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" по итогам Всероссийской акции "Родные языки России", приуроченной к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

Садовникова также отметила, что эти 11 субъектов уже приступают к работе.

Она добавила, что в прошлом году министерство утвердило концепцию преподавания родных языков народов РФ и на сегодняшний день уже завершается работа по формированию плана реализации этой концепции.

Также, по словам Садовниковой, в рамках работы Минпросвещения в этом направлении был создан институт развития родных языков. Институт занимается подготовкой и проведением экспертиз примерных образовательных программ по тем языкам, которые изучаются в российских школах.