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В московском метро запустили тематический поезд к 75-летию Победы
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РИА Новости

В московском метро запустили тематический поезд к 75-летию Победы

12:39 21.02.2020 (обновлено: 12:44 21.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда метро "Путь к Победе"
Запуск тематического поезда метро Путь к Победе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новый тематический поезд "Путь к Победе", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запустили в пятницу в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда метро "Путь к Победе"
Запуск тематического поезда метро Путь к Победе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Запуск тематического поезда метро "Путь к Победе"
Торжественная церемония отправки состава прошла в электродепо "Красная Пресня" и была приурочена ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Поезд будет курсировать по кольцевой линии столичного метро в течение полугода и за это время расскажет истории 60 фронтовиков-родственников москвичей более чем 3 миллионам пассажиров. Проект подготовлен метрополитеном при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и проекта "Активный гражданин".
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"Пройдя по вагонам, пассажиры увидят десятки историй, десятки прекрасных лиц молодых людей, которые защищали Родину", - сказал на церемонии советник председателя РВИО Андрей Назаров.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда метро "Путь к Победе"
Запуск тематического поезда метро Путь к Победе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Запуск тематического поезда метро "Путь к Победе"
В рамках проекта "Путь к Победе" жители Москвы рассказали о подвигах своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Для этого осенью 2019 года на сайте проекта "Активный гражданин" предлагалось заполнить анкету и отправить историю фронтовика с его фотографией.
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Боевой путь героев был уточнен по электронным базам данных министерства обороны РФ "Подвиг народа" и "Обобщенного банка данных "Мемориал". В оформление вагонов тематического состава вошли 60 историй фронтовиков. Рассказы с фотографиями, не вошедшие в оформление поезда, будут размещены на сайте РВИО.
Кроме того, в тематическом поезде "Путь к Победе" отражены важнейшие события Великой Отечественной войны, в том числе оборона Брестской крепости, битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, битва за Днепр, освобождение стран Восточной Европы, взятие Берлина. Пассажиры узнают интересные факты о выдающихся военачальниках, боевых операциях, вооружении и военной технике Красной армии.
Юрий Трутнев
Вчера, 02:56
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Андрей НазаровДнепр (город)Российское военно-историческое общество (РВИО)ЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваБерлин (город)Московский метрополитенОбщество
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