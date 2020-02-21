В московском метро запустили тематический поезд к 75-летию Победы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новый тематический поезд "Путь к Победе", посвященный 75-летию Победы в Новый тематический поезд "Путь к Победе", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне , запустили в пятницу в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония отправки состава прошла в электродепо "Красная Пресня" и была приурочена ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Поезд будет курсировать по кольцевой линии столичного метро в течение полугода и за это время расскажет истории 60 фронтовиков-родственников москвичей более чем 3 миллионам пассажиров. Проект подготовлен метрополитеном при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и проекта "Активный гражданин".

"Пройдя по вагонам, пассажиры увидят десятки историй, десятки прекрасных лиц молодых людей, которые защищали Родину", - сказал на церемонии советник председателя РВИО Андрей Назаров.

В рамках проекта "Путь к Победе" жители Москвы рассказали о подвигах своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Для этого осенью 2019 года на сайте проекта "Активный гражданин" предлагалось заполнить анкету и отправить историю фронтовика с его фотографией.

Боевой путь героев был уточнен по электронным базам данных министерства обороны РФ "Подвиг народа" и "Обобщенного банка данных "Мемориал". В оформление вагонов тематического состава вошли 60 историй фронтовиков. Рассказы с фотографиями, не вошедшие в оформление поезда, будут размещены на сайте РВИО.