Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве

"В случае, если переговоры в Женеве не достигнут мира и безопасности для нашей страны, наемники не вернутся туда, откуда их привезли, то вооруженные силы выполнят конституционные обязанности... по защите от турецких османских захватчиков", - заявил Хафтар.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.