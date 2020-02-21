Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) готова защищать ливийцев от "турецких захватчиков" в случае провала переговоров в Женеве, ее терпение уже на исходе, заявил в интервью РИА Новости командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар по итогам визита в Москву.
"Как мы уже говорили, наше терпение на исходе из-за регулярных нарушений перемирия группировками наемников Эрдогана и Сарраджа и невыполнения ими обязательств, взятых на Берлинской конференции. Вооруженные силы оценивают ситуацию в Триполи, контактируют с международными сторонами и готовы ко всем вариантам", - заявил Хафтар.
"В случае, если переговоры в Женеве не достигнут мира и безопасности для нашей страны, наемники не вернутся туда, откуда их привезли, то вооруженные силы выполнят конституционные обязанности... по защите от турецких османских захватчиков", - заявил Хафтар.
В Женеве проходят переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны правительства национального единства и пять старших офицеров из ливийской национальной армии. Переговоры проходят под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.