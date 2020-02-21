Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников выпустит книгу "Черные дни"

"Книга состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта. Моя первая поездка в Луганскую область состоялась в первых числах июня 2014 года. Всего же - около десятка командировок, от месяца каждая. Первая часть – "Черные дни Украины" – рассказывает об острой фазе конфликта. Большая часть фотографий сделана как раз в 2014-2015 году, во время боевых действий и их последствий. Вторая серия – "Под землей" – черно-белые портреты местных жителей, которые прячутся в подвалах во время обстрелов. И третья глава, замыкающая, – это "Серая зона", которая показывает мирных людей, живущих вблизи фронта", - рассказал Мельников.