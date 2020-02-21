Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников выпустит книгу "Черные дни"

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Фотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников, получивший ведущую мировую профессиональную премию World Press Photo, выпустит книгу собственных фотографий "Черные дни", средства на издание собираются с помощью краудфандинга, сообщил он в разговоре с РИА Новости.
"Книга состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта. Моя первая поездка в Луганскую область состоялась в первых числах июня 2014 года. Всего же - около десятка командировок, от месяца каждая. Первая часть – "Черные дни Украины" – рассказывает об острой фазе конфликта. Большая часть фотографий сделана как раз в 2014-2015 году, во время боевых действий и их последствий. Вторая серия – "Под землей" – черно-белые портреты местных жителей, которые прячутся в подвалах во время обстрелов. И третья глава, замыкающая, – это "Серая зона", которая показывает мирных людей, живущих вблизи фронта", - рассказал Мельников.
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Средства на издание книги Мельников, по его словам, собирает с помощью краудфандинга - способа привлечения финансов на проект или в бизнес с помощью специальных интернет-площадок.
"Найти спонсора очень сложно. Ходить обивать пороги издательств – ну, не знаю. К тому же, кампания в какой-то степени покажет заинтересованность аудитории. … Изначально я ее видел среди моих знакомых, коллег. Понятно, что книги фотографов покупают фотографы. Мне не очень нравилась эта идея. Хотелось бы выйти в широкий спектр, чтобы были люди разных профессий, разных направлений. Среди тех, кто на сегодня является подписчиком кампании, есть и юристы, и какие-то общественные деятели, и историки – самые разные люди", - отметил Мельников, добавив, что старт кампании состоялся около трех недель назад, длится она сто дней.
Полное интервью с Валерием Мельниковым о работе в горячих точках и профессиональном становлении читайте на сайте ria.ru в 12:00.
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