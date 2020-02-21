Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T10:22+0300
https://ria.ru/20200221/1565042347.html
Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников выпустит книгу "Черные дни"
https://cdn22.img.ria.ru/images/151852/05/1518520592_0:575:4143:2905_1036x0_80_0_0_4986d71275fd1356f714ef67890dc351.jpg
РИА Новости

Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников выпустит книгу "Черные дни"

10:22 21.02.2020
71
© РИА Новости / Владимир ТрефиловФотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников получил международную награду World Press Photo в номинации Digital Storytelling/Short Form. Проект "Под землей" создан на стыке фото-, видео – и аудиоформатов. Кадры, положенные в его основу, были сделаны в Донецкой области в 2015 - 2016 годах.
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников получил международную награду World Press Photo в номинации Digital Storytelling/Short Form. Проект Под землей создан на стыке фото-, видео – и аудиоформатов. Кадры, положенные в его основу, были сделаны в Донецкой области в 2015 - 2016 годах.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников получил международную награду World Press Photo в номинации Digital Storytelling/Short Form. Проект "Под землей" создан на стыке фото-, видео – и аудиоформатов. Кадры, положенные в его основу, были сделаны в Донецкой области в 2015 - 2016 годах.. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Фотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников, получивший ведущую мировую профессиональную премию World Press Photo, выпустит книгу собственных фотографий "Черные дни", средства на издание собираются с помощью краудфандинга, сообщил он в разговоре с РИА Новости.
"Книга состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта. Моя первая поездка в Луганскую область состоялась в первых числах июня 2014 года. Всего же - около десятка командировок, от месяца каждая. Первая часть – "Черные дни Украины" – рассказывает об острой фазе конфликта. Большая часть фотографий сделана как раз в 2014-2015 году, во время боевых действий и их последствий. Вторая серия – "Под землей" – черно-белые портреты местных жителей, которые прячутся в подвалах во время обстрелов. И третья глава, замыкающая, – это "Серая зона", которая показывает мирных людей, живущих вблизи фронта", - рассказал Мельников.
Жители села Молодежное в Луганской области.
16 февраля, 21:41
Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year
Средства на издание книги Мельников, по его словам, собирает с помощью краудфандинга - способа привлечения финансов на проект или в бизнес с помощью специальных интернет-площадок.
"Найти спонсора очень сложно. Ходить обивать пороги издательств – ну, не знаю. К тому же, кампания в какой-то степени покажет заинтересованность аудитории. … Изначально я ее видел среди моих знакомых, коллег. Понятно, что книги фотографов покупают фотографы. Мне не очень нравилась эта идея. Хотелось бы выйти в широкий спектр, чтобы были люди разных профессий, разных направлений. Среди тех, кто на сегодня является подписчиком кампании, есть и юристы, и какие-то общественные деятели, и историки – самые разные люди", - отметил Мельников, добавив, что старт кампании состоялся около трех недель назад, длится она сто дней.
Полное интервью с Валерием Мельниковым о работе в горячих точках и профессиональном становлении читайте на сайте ria.ru в 12:00.
Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
1 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
2 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
3 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
4 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
5 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
6 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
7 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
8 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
9 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
10 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
11 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
12 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
13 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
14 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
15 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
5 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
8 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
9 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
10 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
11 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
12 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
13 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
14 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
15 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
600000
Обсудить 0
МИА "Россия сегодня"Валерий МельниковWorld Press PhotoОбщество
Рекомендуем
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Хафтар: Турция и ПНС воспользовались перемирием в Сирии в своих целях
Танцоры и музыканты в Монтевидео во время Llamadas, открывающего карнавал в Уругвае
Лучшие фото недели: шумный карнавал, горящий всадник и корабль-призрак
Полиция Казахстана
Дезертировавший в Казахстане сержант украл целый арсенал оружия
Туристы на Красной площади в Москве
Коронавирус не повлияет на проведение Восточного Нового года в Кремле
Падение метеорита в Карелии
Падение метеорита в Карелии попало на видео
Автомобили итальянской полиции
В Италии задержали россиянку за попытку похитить своего ребенка
Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
Полицейский серьезно пострадал при беспорядках в Полтавской области
Улитка Craspedotropis gretathunbergae
Ученые обнаружили новую улитку и назвали ее в честь Греты Тунберг
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф
Хафтар поддержал идею европейских морских патрулей
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
В Роспотребнадзоре отметили рост числа ВИЧ-инфицированных подростков
Национальный парк Пукхансан в Сеуле
Южная Корея планирует 162 мероприятия в рамках года обменов с Россией
Военная техника в сирийской провинции Идлиб
США хотят сохранить сопротивление Дамаску в Идлибе, считает Косачев
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" в 2020 году начнет летать из Красноярска по 12 направлениям
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар призвал к соблюдению берлинских соглашений по Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
11:25Лукашенко заявил о "неожиданном предложении" Путина по поставкам нефти
11:25В Дагестане задержали замруководителя Росимущества
11:25В Ярославской области побывало около пяти миллионов туристов
11:23В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса
11:23Клишас рассказал о восприятии конституционных норм
11:22На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
11:22Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
11:22Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
11:21Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
11:18Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
Лента новостейМолния