Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года

"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны. Это состояние экзистенциального одиночества человека, потерявшего надежду" — так описывает свой проект сам фотограф.

Budapest International Foto Awards — это сообщество единомышленников, которое признает силу и влияние фотографии в современном мире. В конкурсе участвуют как профессиональные фотожурналисты, так и любители. Budapest International Foto Awards является площадкой для развития творческого самовыражения в мире фотографии и поддержки фотографов.