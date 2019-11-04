Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года

МОСКВА, 4 ноя — пресс-служба МИА "Россия сегодня". Специальный фотокорреспондент агентства "Россия сегодня", дважды лауреат World Press Photo Валерий Мельников стал фотографом года, по мнению жюри международного конкурса Budapest International Foto Awards (BIFA-2019). Победной стала его фотографическая серия "Серая зона" о территории вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе.
"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны. Это состояние экзистенциального одиночества человека, потерявшего надежду" — так описывает свой проект сам фотограф.
Budapest International Foto Awards — это сообщество единомышленников, которое признает силу и влияние фотографии в современном мире. В конкурсе участвуют как профессиональные фотожурналисты, так и любители. Budapest International Foto Awards является площадкой для развития творческого самовыражения в мире фотографии и поддержки фотографов.
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