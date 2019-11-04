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РИА Новости

Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года

20:44 04.11.2019 (обновлено: 21:27 04.11.2019)
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МОСКВА, 4 ноя — пресс-служба МИА "Россия сегодня". Специальный фотокорреспондент агентства "Россия сегодня", дважды лауреат World Press Photo Валерий Мельников стал фотографом года, по мнению жюри международного конкурса Budapest International Foto Awards (BIFA-2019). Победной стала его фотографическая серия "Серая зона" о территории вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе.
"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны. Это состояние экзистенциального одиночества человека, потерявшего надежду" — так описывает свой проект сам фотограф.
Budapest International Foto Awards — это сообщество единомышленников, которое признает силу и влияние фотографии в современном мире. В конкурсе участвуют как профессиональные фотожурналисты, так и любители. Budapest International Foto Awards является площадкой для развития творческого самовыражения в мире фотографии и поддержки фотографов.
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
1 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
2 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
3 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
4 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
5 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
6 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
7 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
8 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
9 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
10 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
11 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
12 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
13 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
14 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
15 из 15
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
© РИА Новости / Валерий Мельников
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Линейку информационных ресурсов агентства составляют РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, "Прайм", РИА Рейтинг, "ИноСМИ", "Социальный навигатор". За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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