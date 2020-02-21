В Алма-Ате задержали чиновника по делу о застройке близ аэропорта

АЛМА-АТА, 21 фев – РИА Новости. Заместитель акима (руководителя) Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахстана задержан по подозрению в незаконном согласовании застройки района вблизи аэропорта Алма-Аты, где в декабре 2019 года разбился самолет авиакомпании Bek Air, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
20 января, 13:32У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения
Согласно сообщению, чиновник подозревается в превышении власти и должностных полномочий.
"Он подозревается в том, что, занимая в 2017 году должность руководителя госучреждения "Отдел архитектуры и градостроительства" Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, которая явилась основанием к незаконному изготовлению идентификационных документов и регистрации права частной собственности гражданами земельного участка общей площадью 0,96 гектара, расположенного… вблизи международного аэропорта г.Алма-Ата", - говорится в сообщении агентства.
Расследование уголовного дела продолжается, другие сведения в интересах следствия не подлежат разглашению, отмечается в пресс-релизе.
Ранее заместитель премьера Казахстана Роман Скляр сообщал, что антикоррупционной службой по Алма-Атинской области проводится досудебное расследование о незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алма-Аты. По его данным, в 2015-2019 годах должностные лица администрации района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о представлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства и жилого строительства.