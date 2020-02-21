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В Алма-Ате задержали чиновника по делу о застройке близ аэропорта
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РИА Новости

В Алма-Ате задержали чиновника по делу о застройке близ аэропорта

09:12 21.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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Сотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 фев – РИА Новости. Заместитель акима (руководителя) Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахстана задержан по подозрению в незаконном согласовании застройки района вблизи аэропорта Алма-Аты, где в декабре 2019 года разбился самолет авиакомпании Bek Air, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
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У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения
Согласно сообщению, чиновник подозревается в превышении власти и должностных полномочий.
"Он подозревается в том, что, занимая в 2017 году должность руководителя госучреждения "Отдел архитектуры и градостроительства" Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, которая явилась основанием к незаконному изготовлению идентификационных документов и регистрации права частной собственности гражданами земельного участка общей площадью 0,96 гектара, расположенного… вблизи международного аэропорта г.Алма-Ата", - говорится в сообщении агентства.
Расследование уголовного дела продолжается, другие сведения в интересах следствия не подлежат разглашению, отмечается в пресс-релизе.
Ранее заместитель премьера Казахстана Роман Скляр сообщал, что антикоррупционной службой по Алма-Атинской области проводится досудебное расследование о незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алма-Аты. По его данным, в 2015-2019 годах должностные лица администрации района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о представлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства и жилого строительства.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 января, 12:40
Возбуждено дело о незаконном строительстве возле аэропорта Алма-Аты
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Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанКазахстанВ мире
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