Трутнев вручил ветеранам на Камчатке юбилейные медали "75 лет Победы"

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял решение учредить памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для меня большая честь вам ее сегодня вручить", - сказал вице-премьер.

Юбилейные медали получили три участника войны: Константин Усевич, воевавший рядовым связным в партизанском отряде на территории Белоруссии, Владимир Кирпиков, с 1943 года служивший в пехоте в составе третьего Украинского фронта и принимавший участие в боях на территории Украины, Польши и Германии, а также Сальма Шарупич, служившая в звании сержанта в действующей армии в составе 202-го отдельного батальона.