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Трутнев вручил ветеранам на Камчатке юбилейные медали "75 лет Победы"
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РИА Новости

Трутнев вручил ветеранам на Камчатке юбилейные медали "75 лет Победы"

02:56 21.02.2020 (обновлено: 09:41 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев – РИА Новости. Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." вручил камчатским ветеранам полпред президента в ДФО - вице-премьер РФ Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на полуостров, сообщает пресс-служба полпредства.
Трутнев поблагодарил ветеранов за подвиги, которые дали "возможность сегодняшнему поколению жить под мирным небом в независимой стране".
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял решение учредить памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для меня большая честь вам ее сегодня вручить", - сказал вице-премьер.
Юбилейные медали получили три участника войны: Константин Усевич, воевавший рядовым связным в партизанском отряде на территории Белоруссии, Владимир Кирпиков, с 1943 года служивший в пехоте в составе третьего Украинского фронта и принимавший участие в боях на территории Украины, Польши и Германии, а также Сальма Шарупич, служившая в звании сержанта в действующей армии в составе 202-го отдельного батальона.
Телеканал Россия 24 в эфире перечислит имена погибших в Великой Отечественной войне
19 февраля, 14:50Культура
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Юрий ТрутневКамчатский крайОбщество
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