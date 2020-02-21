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Эвакуированных из Китая украинцев взяли под охрану сотни нацгвардейцев
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РИА Новости

Эвакуированных из Китая украинцев взяли под охрану сотни нацгвардейцев

01:50 21.02.2020 (обновлено: 02:03 21.02.2020)
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© РИА НовостиСитуация в Новых Санжарах Полтавской области
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
© РИА Новости
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали в четверг из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в безопасности в санатории в Полтавской области, их взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Как написал глава правительства в своем Telegram-канале, безопасность на территории санатория в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе.
"Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", - добавил Гончарук.
При этом министр заявил, что лично пообщался с эвакуированными и убедился, что у них есть все необходимое. Он также заверил, что правительство контролирует ситуацию.
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Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями.
По данным украинской полиции, в результате столкновений в Новых Санжарах пострадали девять стражей порядка и один гражданский. По факту беспорядков начато расследование.
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