Эвакуированных из Китая украинцев взяли под охрану сотни нацгвардейцев

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали в четверг из Полтавской области , их взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук . Все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали в четверг из Китая из-за вспышки коронавируса , находятся в безопасности в санатории в, их взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины, заявил премьер-министр страны

Как написал глава правительства в своем Telegram-канале, безопасность на территории санатория в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе.

"Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", - добавил Гончарук.

При этом министр заявил, что лично пообщался с эвакуированными и убедился, что у них есть все необходимое. Он также заверил, что правительство контролирует ситуацию.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями.