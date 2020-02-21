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Звезды на морозе, феминизм и сказки: чем удивит Берлинале
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РИА Новости

Звезды на морозе, феминизм и сказки: чем удивит Берлинале

08:00 21.02.2020
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© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Германии открылся 70-й Берлинский международный фестиваль — считается, что с него начинается новый кинематографический год. О том, кто прошел по первой красной дорожке, что интересного покажут на самом политически и социально активном кинофоруме и какие российские проекты на нем представлены, — в материале РИА Новости.

А звезды где?

Если профессионалы оценивают кинофестивали по премьерам, то публику больше интересуют звезды: актеры, режиссеры, блеск их украшений и атласных костюмов. В этом году в Берлин кутаться от февральского ветра на ковровой дорожке приедут Джонни Депп, Сальма Хайек, Хелен Миррен, Уиллем Дефо, Сигурни Уивер и еще десятки знаменитостей.
Тональность задает фильм открытия, "Мой год Сэлинджера" канадца Филиппа Фалардо, основанный на одноименном романе американки Джоанны Ракофф. Героиня Маргарет Куэлли (дочь актрисы Энди Макдауэлл, сыграла девочку-хиппи в "Однажды… в Голливуде") мечтает стать поэтессой, а пока работает ассистентом литературного агента Маргарет (Сигурни Уивер). Действие происходит в 1990-х, а в числе ее обязанностей — отвечать на письма фанатов Дж. Д. Сэлинджера.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Мой год Сэлинджера"
Кадр из фильма Мой год Сэлинджера
1 из 2
Кадр из фильма "Мой год Сэлинджера"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Фото : micro_scope / Parallel Films 2020Сигурни Уивер в фильме Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера"
Сигурни Уивер в фильме Филиппа Фалардо Мой год Сэлинджера
2 из 2
Сигурни Уивер в фильме Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера"
© Фото : micro_scope / Parallel Films 2020
1 из 2
Кадр из фильма "Мой год Сэлинджера"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 2
Сигурни Уивер в фильме Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера"
© Фото : micro_scope / Parallel Films 2020
Одна из самых звездных картин — "Неизбранные дороги" из основного конкурса. Режиссер Салли Портер ("Орландо" с Тильдой Суинтон) пригласила в этот проект Хавьера Бардема, Сальму Хайек и Эль Фаннинг.
Отец и дочь (Бардем и Фаннинг) едут в Нью-Йорк. Действие происходит в течение одного дня. На экране — богемная жизнь, любовь, драма и приключения. При этом непонятно, что из этого реально, а что — фантазия героев. Своеобразная версия "Господина Никто".
Для любого фестиваля важна картинка — в этот раз удивлять будет костюмная вестерн-драма "Первая корова" Келли Рейхардт с Тоби Джонсом и Джоном Магаро. В Орегоне середины XIX века компания из повара, китайского иммигранта и охотников решила организовать свое дело. Все зависит от молочной коровы. Фильм восторженно приняли во время премьеры на Международном кинофестивале в Теллуриде.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Хавьер Бардем и Эль Фаннинг в фильме "Неизбранные дороги"

Кадр из фильма Неизбранные дороги
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Хавьер Бардем и Эль Фаннинг в фильме "Неизбранные дороги"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Сцена из фильма "Первая корова"

Кадр из фильма Первая корова
2 из 3

Сцена из фильма "Первая корова"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Первая корова"
Кадр из фильма Первая корова
3 из 3
Кадр из фильма "Первая корова"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
1 из 3

Хавьер Бардем и Эль Фаннинг в фильме "Неизбранные дороги"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 3

Сцена из фильма "Первая корова"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
3 из 3
Кадр из фильма "Первая корова"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Не для детей

В этом году в Берлине показывают много сказочных историй и вариаций на известные сказочные сюжеты. Например, "Пиноккио" Маттео Гарроне с умопомрачительным гримом и завораживающей актерской игрой. Роль отца деревянного человечка, Джеппетто, исполнил Роберто Бениньи (когда-то он сам играл Пиноккио, в картине 2002 года).
Интересным обещает быть переосмысление "Русалочки": Кристиан Петцольд в "Ундине" рассказывает о берлинской девушке-экскурсоводе, которую бросает парень. Она одержима местью, пока не встречает другого. В истории про страдания, переживания и душевные метания сыграли любимец Берлинале Франц Роговски, а еще Паула Бер.
Заявлены и проекты больших студий: "Дисней" покажет мультфильм "Вперед" о братьях-эльфах, живущих в мире троллей, гоблинов, гномов и единорогов. Роли в "сборной солянке" волшебных существ озвучили Том Холланд, Крис Пратт, Октавия Спенсер. Идеально, чтобы отдохнуть от драматических картин, преобладающих в программе фестиваля.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Пиноккио"
Кадр из фильма Пиноккио
1 из 3
Кадр из фильма "Пиноккио"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина
2 из 3
Кадр из фильма "Ундина"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из мультфильма "Вперед"
Кадр из мультфильма Вперед
3 из 3
Кадр из мультфильма "Вперед"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
1 из 3
Кадр из фильма "Пиноккио"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 3
Кадр из фильма "Ундина"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
3 из 3
Кадр из мультфильма "Вперед"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

К делу

А устать есть от чего. На Берлинале много картин артхаусных, независимых. Эти проекты могут быть и с голливудскими звездами, но в первую очередь за ними стоит какая-то авторская идея, а не намерение собрать кассу. Здесь всегда много лент из стран бывшего Восточного блока, обсуждаются важные проблемы (#metoo, миграционный кризис, вопросы экологии или социального расслоения).
В этом году, разумеется, не обойдется без феминистской повестки. Например, в секции "Панорама" — картина "Ассистентка" австралийки Китти Грин о секретарше медиахолдинга, чей босс позволяет себе много чего лишнего (не обходится без абьюза, харассмента). Показ этого фильма с Джулией Гарнер и Мэттью Макфэдьеном — европейская премьера.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Ассистентка"
Кадр из фильма Ассистентка
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
Кадр из фильма "Ассистентка"
В противопоставление ему — "Соль слез" (основной конкурс) французского мастера новой волны Филиппа Гарреля. Трогательный любовный треугольник провинциального плотника, парижанки и девушки из небольшого города.
Еще одна лента с главной героиней-женщиной — триллер "Ширли" от Жозефин Декер о депрессивной писательнице, классике американской литературы ужасов (ее сыграла звезда "Дневника служанки" Элизабет Мосс).
Самоанализом (который не помешал бы Ширли) займется Уиллем Дефо в "Сибири" Абеля Феррары, а компанию ему составит героиня картины "Женщина, которая убежала" Хон Сан-су. В южнокорейском фильме она осмысливает свою жизнь через разговоры с подругами.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Соль слез"
Кадр из фильма Соль слез
1 из 5
Кадр из фильма "Соль слез"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Элизабет Мосс в картине "Ширли"

Кадр из фильма Ширли
2 из 5

Элизабет Мосс в картине "Ширли"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Ширли"
Кадр из фильма Ширли
3 из 5
Кадр из фильма "Ширли"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Уиллем Дефо в фильме "Сибирь"

Кадр из фильма Сибирь
4 из 5

Уиллем Дефо в фильме "Сибирь"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Женщина, которая убежала"
Кадр из фильма Женщина, которая убежала
5 из 5
Кадр из фильма "Женщина, которая убежала"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
1 из 5
Кадр из фильма "Соль слез"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 5

Элизабет Мосс в картине "Ширли"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
3 из 5
Кадр из фильма "Ширли"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
4 из 5

Уиллем Дефо в фильме "Сибирь"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
5 из 5
Кадр из фильма "Женщина, которая убежала"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

А что же Россия?

На юбилейном Берлинале российские ленты представлены почти во всех программах и во многих жанрах.
Пожалуй, одна из самых ожидаемых картин — "Дау" Ильи Хржановского. В основной конкурс вошла одна из десяти частей проекта под названием "Дау. Наташа" о сотруднице столовой научно-исследовательского института и ее любовных отношениях. Кстати, именно этой "серии" Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение (всего одобрили шесть частей, остальные четыре в ведомстве посчитали "порнографическими").
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Дау. Наташа"
Кадр из фильма Дау. Наташа
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
Кадр из фильма "Дау. Наташа"
В программе Berlinale Special Gala покажут "Уроки фарси" Вадима Перельмана про бельгийца еврейского происхождения, который, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса, чтобы выжить. Главного персонажа сыграл Ларс Айдингер, известный российскому зрителю по роли Николая II в "Матильде".
В новой программе "Встречи" (здесь представят работы молодых авторов и картины, жанрово и тематически дополняющие основной конкурс) "Гунда" Виктора Косаковского — еще одно размышление, на этот раз о животных и отношении людей к ним. Главные герои — свинья Гунда, коровы и курица.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Сцена из фильма "Уроки фарси"

Кадр из фильма Уроки фарси
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Сцена из фильма "Уроки фарси"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Гунда"
Кадр из фильма Гунда
2 из 3
Кадр из фильма "Гунда"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из мультфильма "Мой галактический двойник Галактион"
Кадр из мультфильма Мой галактический двойник Галактион
3 из 3
Кадр из мультфильма "Мой галактический двойник Галактион"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
1 из 3

Сцена из фильма "Уроки фарси"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 3
Кадр из фильма "Гунда"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
3 из 3
Кадр из мультфильма "Мой галактический двойник Галактион"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
А в Berlinale Shorts участвует семиминутный мультфильм "Мой галактический двойник Галактион" Саши Свирского. Герой получает электронное сообщение о том, что в соседней галактике (где живет его близнец) что-то происходит — и вскоре это нечто будет угрожать его собственному миру.
Берлинале продлится до 1 марта.
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