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Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
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РИА Новости

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

23:02 20.02.2020 (обновлено: 04:18 21.02.2020)
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© РИА НовостиСитуация в Новых Санжарах Полтавской области
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
© РИА Новости
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась под столкновения силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены 1 076 случаев заражения.

НАПРЯЖЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в среду на спецрейс Ухань - Киев, организованный украинскими властями, зарегистрировались 48 граждан Украины и 27 иностранцев. Однако при посадке на борт в Ухане медицинская проверка выявила у троих украинцев и одной иностранки повышенную температуру, поэтому на борт самолета их не пустили. Позднее власти сообщили, что причиной повышенной температуры у украинцев не был новый тип коронавируса. Остальные украинцы, а также граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании вылетели на Украину.
По данным МВД, лайнер сделал посадку в Алма-Ате, где вышла гражданка Казахстана, и продолжил путь на родину.
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Власти Украины до последнего момента не называли, куда будут помещены эвакуированные из Китая люди. Минздрав заявил, что было подготовлено несколько мест, где эвакуированные смогут находиться под наблюдением специалистов в течение двух недель - максимального инкубационного периода нового типа коронавируса.
По данным сервиса Flightradar24, борт направлялся в сторону Харькова, а затем сделал в Харьковской области по меньшей мере 20 кругов, после чего направился в Киев. МВД позднее сообщило, что борт не мог приземлиться в Харькове из-за погодных условий.
Украинский спецборт приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". По данным МВД, посадка была необходима для дозаправки. После этого самолет вновь вылетел в Харьков, где успешно приземлился. Украинские власти сообщили, что намерены разместить всех эвакуированных в санатории МВД Украины, который находится в поселке Новые Санжары в Полтавской области. После приземления все пассажирам измерили температуру. У одной гражданки Аргентины была повышенная температура, 36,9, которая потом пришла в норму. Власти отрапортовали, что все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо.
Позднее эвакуированные граждане на автобусах в сопровождении полиции выехали в поселок Новые Санжары, который находится в 180 километрах от аэропорта.
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МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОТИВ

Изначально власти не сообщили общественности, куда поместят эвакуированных. Поэтому в ряде регионов Украины начались протесты. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан. Интернет-издание "Украинская правда" сообщила, что под Тернополем местные жители провели молебен против размещения эвакуированных в их регионе.
Жители поселка Новые Санжары начали протест в среду вечером. Они построили несколько баррикад из шин и заявили, что намерены ложиться под автобусы, если власти предпримут попытку разместить эвакуированных в поселке. В четверг с утра между местными жителями и силовиками прошли столкновения. Полиция задержала десять человек, на них были составлены административные протоколы.
МВД Украины пообещало пресекать попытки помешать размещению эвакуированных из Китая, а в случае необходимости - применить в рамках закона силу.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что, если бы протестующие не пропустили автобусы с эвакуированными на территорию санатория, те бы пошли пешком.
По словам главы Харьковской области Алексея Кучера, эвакуированные из Китая граждане Украины и иностранцы находятся в подавленном состоянии из-за протестов против их прибытия.
Кабинет министров Украины сообщил, что местные жители, а также персонал санатория "Новые Санжары" не будет контактировать с прибывшими на карантин.
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ВСТРЕТИЛИ С КРИКАМИ И ОСКОРБЛЕНИЯМИ

Автобусы с эвакуированными гражданами ехали большой колонной в сопровождении силовиков из харьковского аэропорта до санатория более шести часов.
Незадолго до их приезда между силовиками и протестующими вновь вспыхнули столкновения. На этот раз правоохранители оттеснили местных жителей с проезжей части и разблокировали проезд к санаторию. Однако протестующие успели зажечь баррикаду из шин.
Вскоре на подъезде к санаторию показалась колонна автобусов с прибывшими на родину гражданами. Силовики стояли в оцеплении вдоль дороги и препятствовали протестующим, которые бросали камни в автобусы, разбили по меньшей мере одно окно. Они выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и эвакуированных граждан. Многие из местных жителей рыдали и выкрикивали нелицеприятные выражения в адрес действующей власти, в том числе президента. Несмотря на оказываемое сопротивление, автобусам удалось проехать на территорию санатория.
В последней потасовке пострадали по меньшей мере двое протестующих и один полицейский.
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ВЛАСТИ ОСУЖДАЮТ ПРОТЕСТЫ

Зеленский осудил протесты против эвакуации на родину украинцев и ряда иностранцев.
"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - написал Зеленский в четверг в своем Telegram-канале.
Президент заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности.
"Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус на Украину не попадет", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "То есть бактериологической опасности нет", - заверил президент.
Свое осуждение также выразили премьер-министр Алексей Гончарук и ряд депутатов Верховной рады.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаАлексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВОЗВладимир ЗеленскийМВД УкраиныПолтавская областьКитайУханьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну что, нация на марше. Блевотное ощущение, если честно.
20 февраля, 23:21
iibrovkin
14931601
Вот оно, истинное нутро цеевропы.
20 февраля, 23:42
руслан дроздов
14650012
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