Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Эвакуация граждан Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась под столкновения силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.

Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены 1 076 случаев заражения.

НАПРЯЖЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в среду на спецрейс Ухань - Киев, организованный украинскими властями, зарегистрировались 48 граждан Украины и 27 иностранцев. Однако при посадке на борт в Ухане медицинская проверка выявила у троих украинцев и одной иностранки повышенную температуру, поэтому на борт самолета их не пустили. Позднее власти сообщили, что причиной повышенной температуры у украинцев не был новый тип коронавируса. Остальные украинцы, а также граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании вылетели на Украину.

По данным МВД, лайнер сделал посадку в Алма-Ате, где вышла гражданка Казахстана, и продолжил путь на родину.

Власти Украины до последнего момента не называли, куда будут помещены эвакуированные из Китая люди. Минздрав заявил, что было подготовлено несколько мест, где эвакуированные смогут находиться под наблюдением специалистов в течение двух недель - максимального инкубационного периода нового типа коронавируса.

По данным сервиса Flightradar24, борт направлялся в сторону Харькова, а затем сделал в Харьковской области по меньшей мере 20 кругов, после чего направился в Киев. МВД позднее сообщило, что борт не мог приземлиться в Харькове из-за погодных условий.

Украинский спецборт приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". По данным МВД, посадка была необходима для дозаправки. После этого самолет вновь вылетел в Харьков, где успешно приземлился. Украинские власти сообщили, что намерены разместить всех эвакуированных в санатории МВД Украины, который находится в поселке Новые Санжары в Полтавской области. После приземления все пассажирам измерили температуру. У одной гражданки Аргентины была повышенная температура, 36,9, которая потом пришла в норму. Власти отрапортовали, что все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо.

Позднее эвакуированные граждане на автобусах в сопровождении полиции выехали в поселок Новые Санжары, который находится в 180 километрах от аэропорта.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОТИВ

Изначально власти не сообщили общественности, куда поместят эвакуированных. Поэтому в ряде регионов Украины начались протесты. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан. Интернет-издание "Украинская правда" сообщила, что под Тернополем местные жители провели молебен против размещения эвакуированных в их регионе.

Жители поселка Новые Санжары начали протест в среду вечером. Они построили несколько баррикад из шин и заявили, что намерены ложиться под автобусы, если власти предпримут попытку разместить эвакуированных в поселке. В четверг с утра между местными жителями и силовиками прошли столкновения. Полиция задержала десять человек, на них были составлены административные протоколы.

МВД Украины пообещало пресекать попытки помешать размещению эвакуированных из Китая, а в случае необходимости - применить в рамках закона силу.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что, если бы протестующие не пропустили автобусы с эвакуированными на территорию санатория, те бы пошли пешком.

По словам главы Харьковской области Алексея Кучера, эвакуированные из Китая граждане Украины и иностранцы находятся в подавленном состоянии из-за протестов против их прибытия.

Кабинет министров Украины сообщил, что местные жители, а также персонал санатория "Новые Санжары" не будет контактировать с прибывшими на карантин.

ВСТРЕТИЛИ С КРИКАМИ И ОСКОРБЛЕНИЯМИ

Автобусы с эвакуированными гражданами ехали большой колонной в сопровождении силовиков из харьковского аэропорта до санатория более шести часов.

Незадолго до их приезда между силовиками и протестующими вновь вспыхнули столкновения. На этот раз правоохранители оттеснили местных жителей с проезжей части и разблокировали проезд к санаторию. Однако протестующие успели зажечь баррикаду из шин.

Вскоре на подъезде к санаторию показалась колонна автобусов с прибывшими на родину гражданами. Силовики стояли в оцеплении вдоль дороги и препятствовали протестующим, которые бросали камни в автобусы, разбили по меньшей мере одно окно. Они выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и эвакуированных граждан. Многие из местных жителей рыдали и выкрикивали нелицеприятные выражения в адрес действующей власти, в том числе президента. Несмотря на оказываемое сопротивление, автобусам удалось проехать на территорию санатория.

В последней потасовке пострадали по меньшей мере двое протестующих и один полицейский.

ВЛАСТИ ОСУЖДАЮТ ПРОТЕСТЫ

Зеленский осудил протесты против эвакуации на родину украинцев и ряда иностранцев.

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - написал Зеленский в четверг в своем Telegram-канале.

Президент заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности.

"Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус на Украину не попадет", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "То есть бактериологической опасности нет", - заверил президент.