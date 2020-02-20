МИД России усомнился в способности Киева прекратить войну в Донбассе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. События на Майдане 2014 года не принесли События на Майдане 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы; если Киев продолжит нынешнюю конфронтационную политику, стране грозит неизбежное саморазрушение, говорится в заявлении МИД РФ по случаю шестой годовщины вооруженного госпереворота на Украине.

"Шесть лет назад все мы были свидетелями трагических событий в центре Киева. Их кульминацией стал кровавый государственный переворот, который до основания потряс Украину, привел к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту в Донбассе. В стране наступил масштабный системный кризис. Во многом его спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь, США", - отметили в министерстве иностранных дел РФ.

Как подчеркивается в сообщении, все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе как "бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма".

В ведомстве напомнили, что многие на Украине, выбрав новое руководство на выборах в прошлом году, рассчитывали, что за счет реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное, однако этого не произошло.

"Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения. В экономической политике доминирует популизм. В итоге за шесть лет Украина из благополучного в целом государства превратилась в одну из беднейших стран Европы. И деградация продолжается. Если вспомнить, что главным лозунгом Майдана было ускорение евроинтеграции, то результат говорит сам за себя. Ни в ЕС, ни в НАТО Украину никто не ждет", - констатировали в МИД РФ.

Отмечается, что нормой для Украины становятся массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам, гонения на украинских независимых СМИ и журналистов; условия властям диктуют националисты. Все это вызывает сомнение в способности Киева выполнить обещания прекратить войну в Донбассе.