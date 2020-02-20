Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T21:00+0300
https://ria.ru/20200220/1565031382.html
МИД России усомнился в способности Киева прекратить войну в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/89/1562318968_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_29ab4937d6b493be7b0d8b9631487289.jpg
РИА Новости

МИД России усомнился в способности Киева прекратить войну в Донбассе

21:00 20.02.2020
881
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. События на Майдане 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы; если Киев продолжит нынешнюю конфронтационную политику, стране грозит неизбежное саморазрушение, говорится в заявлении МИД РФ по случаю шестой годовщины вооруженного госпереворота на Украине.
"Шесть лет назад все мы были свидетелями трагических событий в центре Киева. Их кульминацией стал кровавый государственный переворот, который до основания потряс Украину, привел к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту в Донбассе. В стране наступил масштабный системный кризис. Во многом его спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь, США", - отметили в министерстве иностранных дел РФ.
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Вчера, 18:21
Движения нет. В Киеве выступили за отмену амнистии по "евромайдану"
Как подчеркивается в сообщении, все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе как "бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма".
В ведомстве напомнили, что многие на Украине, выбрав новое руководство на выборах в прошлом году, рассчитывали, что за счет реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное, однако этого не произошло.
"Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения. В экономической политике доминирует популизм. В итоге за шесть лет Украина из благополучного в целом государства превратилась в одну из беднейших стран Европы. И деградация продолжается. Если вспомнить, что главным лозунгом Майдана было ускорение евроинтеграции, то результат говорит сам за себя. Ни в ЕС, ни в НАТО Украину никто не ждет", - констатировали в МИД РФ.
Площадь Независимости в Киеве
Вчера, 12:01
В Киеве усилят контроль из-за митингов в честь годовщины "евромайдана"
Отмечается, что нормой для Украины становятся массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам, гонения на украинских независимых СМИ и журналистов; условия властям диктуют националисты. Все это вызывает сомнение в способности Киева выполнить обещания прекратить войну в Донбассе.
"Сегодня очевидно, что события на Майдане 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы. Для их решения необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания. В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Вчера, 08:00
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
5020002
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание МИД России
В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита
Столкновения протестующих с полицией у санатория на Украине: кадры с места событий
Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Здание МИД России
МИД России выразил озабоченностью поддержкой Турцией боевиков в Сирии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция сильно рискует, помогая группировкам в Сирии, считают эксперты
Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Военнослужащий парадного расчета перед началом военного парада на Красной площади
МИД не получал данных о визите Зеленского и Зурабишвили в Москву 9 мая
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ПНС Ливии
Американский политический консультант Роджер Стоун прибывает в федеральный суд в Вашингтоне
Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну
Патруль российской военной полиции в Сирии
Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Ухудшение отношений с Россией невыгодно Турции, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Лента новостейМолния