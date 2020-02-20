Клишас оценил предложение лишать гражданства за терроризм и педофилию

"Данное предложение противоречит пункту 3 статьи 6 конституции и не может быть реализовано. Буду выступать против", - заявил Клишас.

Согласно этому пункту конституции, "гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".

Президент РФ в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.