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Клишас оценил предложение лишать гражданства за терроризм и педофилию
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РИА Новости

Клишас оценил предложение лишать гражданства за терроризм и педофилию

20:03 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предложение "Справедливой России" лишать российского гражданства педофилов и террористов противоречит конституции, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.
"Справедливая Россия" предлагает прописать в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства, в частности, речь идет о террористах и педофилах, заявил ранее председатель партии Сергей Миронов.
"Данное предложение противоречит пункту 3 статьи 6 конституции и не может быть реализовано. Буду выступать против", - заявил Клишас.
Согласно этому пункту конституции, "гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".
Президент РФ в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:03
Путин попросил ФСБ наращивать борьбу с терроризмом
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Андрей КлишасСовет Федерации РФСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
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