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Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
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РИА Новости

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

20:01 20.02.2020 (обновлено: 00:02 21.02.2020)
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НОВЫЕ САНЖАРЫ (Полтавская область, Украина), 20 фев — РИА Новости. Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий Министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области, готов принять на карантин эвакуированных из Китая граждан. Местные жители в четверг начали акцию протеста против размещения эвакуированных в этом санатории, они блокировали дороги в поселке.
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
Вчера, 13:06
Санаторий в Полтавской области готов принять эвакуированных из Китая
Спустя несколько часов кордоны полиции пошли в наступление, с двух сторон оттесняя митинг с проезжей части.
Митингующих полиция оттесняла прямо в овраг у моста, некоторые падали, зачистка сопровождалась криками. Протестующие утверждают, что полиция при зачистке якобы применяла дубинки.
Информации о задержанных или пострадавших пока нет.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У -Украинство.
20 февраля, 21:12
Чушеляпник Лицокнига
7150000
Т.е. когда американцы в соседнем дворе баклаборатории открывают, громодяне радуются, а своих соотечественников на карантин не пускают... Где логика?
20 февраля, 20:13
Владислав Леончук
812000
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