Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

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НОВЫЕ САНЖАРЫ (Полтавская область, Украина), 20 фев — РИА Новости. Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области , куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий Министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области, готов принять на карантин эвакуированных из Китая граждан. Местные жители в четверг начали акцию протеста против размещения эвакуированных в этом санатории, они блокировали дороги в поселке.

Спустя несколько часов кордоны полиции пошли в наступление, с двух сторон оттесняя митинг с проезжей части.

Митингующих полиция оттесняла прямо в овраг у моста, некоторые падали, зачистка сопровождалась криками. Протестующие утверждают, что полиция при зачистке якобы применяла дубинки.