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Центр эпидемиологии проверит помещения в Думе по просьбе Жириновского
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РИА Новости

Центр эпидемиологии проверит помещения в Думе по просьбе Жириновского

19:50 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ в Москве
В здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аппарат фракции ЛДПР по поручению Владимира Жириновского пригласил в Госдуму специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, чтобы провести экспертизу и определить, сколько бактерий и других микроорганизмов может скапливаться на открытых поверхностях, проверка состоится 21 февраля, сообщает пресс-служба фракции ЛДПР.
"По поручению Владимира Жириновского аппарат фракции ЛДПР пригласил в Госдуму специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, чтобы провести экспертизу и определить, насколько много бактерий и других микроорганизмов может скапливаться на открытых поверхностях. … 21 февраля специалисты Центра вместе с лидером ЛДПР и депутатами фракции произведут ряд замеров в Госдуме и отправят образцы в лабораторию", - говорится в сообщении.
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На одном из недавних пленарных заседаний Госдумы руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание коллег на то, что в период сезонных эпидемий нужно минимизировать физические контакты, например, рукопожатия, чтобы не передавать друг другу бактерии, которые могут скапливаться на открытых поверхностях: перилах, поручнях, ручках дверей, офисных столах, напомнила пресс-служба.
Ранее Жириновский вышел к трибуне Государственной Думы для выступления в белых перчатках и обратил внимание на проблему профилактики распространения микробов и бактерий. Лидер ЛДПР, выступая на заседании Госдумы, призвал всех депутатов по примеру его фракции ходить в перчатках для "защиты от микробов".
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
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