Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, передает агентство УНН

"Суд отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство Антоненко и оставил его под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее суд продлил меру пресечения Антоненко до 4 апреля.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.