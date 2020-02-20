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Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета
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РИА Новости

Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

19:08 20.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, передает агентство УНН.
"Суд отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство Антоненко и оставил его под стражей", - говорится в сообщении.
Ранее суд продлил меру пресечения Антоненко до 4 апреля.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Андрей Антоненко
1 февраля, 03:44
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаДонбассМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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