Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, передает агентство УНН.
"Суд отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство Антоненко и оставил его под стражей", - говорится в сообщении.
Ранее суд продлил меру пресечения Антоненко до 4 апреля.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".