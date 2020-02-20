Матвиенко доложит Путину о результатах встречи с президентом Намибии

ВИНДХУК, 20 фев - РИА Новости. Результаты переговоров с президентом Намибии Хаге Готтфридом Гейнгобом будут доложены главе России Владимиру Путину, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Матвиенко в четверг встретилась с президентом Намибии, стороны обсудили вопросы расширения участия российских компаний в геологоразведке республики.
"По итогам нашего визита я, естественно, доложу Владимиру Владимировичу Путину результаты наших переговоров, и уверена, будут приняты необходимые меры, направленные на расширение сотрудничества. Мы в этом тоже заинтересованы ", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.
Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 19-22 февраля находится в Намибии с официальным визитом, до этого представители парламента посещали республику Замбия.