Матвиенко доложит Путину о результатах встречи с президентом Намибии

Ранее сообщалось, что Матвиенко в четверг встретилась с президентом Намибии, стороны обсудили вопросы расширения участия российских компаний в геологоразведке республики.

"По итогам нашего визита я, естественно, доложу Владимиру Владимировичу Путину результаты наших переговоров, и уверена, будут приняты необходимые меры, направленные на расширение сотрудничества. Мы в этом тоже заинтересованы ", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.