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Совфед назначил дату рассмотрения закона о маткапитале за первенца
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РИА Новости

Совфед назначил дату рассмотрения закона о маткапитале за первенца

15:53 20.02.2020 (обновлено: 19:18 20.02.2020)
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© Fotolia / Irina84Семья на прогулке
Семья на прогулке
© Fotolia / Irina84
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совфед на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца, этот вопрос включен в повестку заседания.
Социальный комитет СФ рассмотрит закон на заседании 25 февраля, при его обсуждении будет присутствовать замминистра труда Андрей Пудов, сообщил РИА Новости в четверг первый зампред комитета Валерий Рязанский.
Ранее правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.
Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
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Как еще теперь можно будет использовать материнский капитал
Ко второму чтению законопроекта в документ были внесены поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.
Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получат материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.
Предусматривается, что срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.
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Материнский капиталСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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