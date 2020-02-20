Совфед назначил дату рассмотрения закона о маткапитале за первенца

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совфед на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца, этот вопрос включен в повестку заседания.

Социальный комитет СФ рассмотрит закон на заседании 25 февраля, при его обсуждении будет присутствовать замминистра труда Андрей Пудов, сообщил РИА Новости в четверг первый зампред комитета Валерий Рязанский.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

Ко второму чтению законопроекта в документ были внесены поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получат материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.