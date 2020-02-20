Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, при каких болезнях следует воздержаться от горячего душа или ванны.

Он отметил, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний на начальном этапе, следует ограничить время таких водных процедур 20 минутами. Тем же, у кого эти заболевания протекают в средней и тяжелой форме, необходимо совсем отказаться от горячего душа.

Еще один недуг, не позволяющий принимать горячий душ, — сахарный диабет.

"Если это диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов, лучше тоже не "повышать градус" выше 35", — пояснил врач в комментарии " Вечерней Москве ".

Кроме того, он призвал воздержаться от горячих водных процедур тех, у кого есть проблемы с кожей — дерматит, псориаз, высыпания и рубцы на теле. А страдающим болезнями желудочно-кишечной системы, прежде всего язвой или гастритом, кипяток вовсе противопоказан, предупредил Лишин.

"При принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов", — объяснил он.

От горячего душа следует отказаться при варикозе и тромбозе, а также при острой стадии простудных заболеваний, добавил медик.