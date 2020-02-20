Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, при каких болезнях следует воздержаться от горячего душа или ванны.
Он отметил, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний на начальном этапе, следует ограничить время таких водных процедур 20 минутами. Тем же, у кого эти заболевания протекают в средней и тяжелой форме, необходимо совсем отказаться от горячего душа.
Еще один недуг, не позволяющий принимать горячий душ, — сахарный диабет.
"Если это диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов, лучше тоже не "повышать градус" выше 35", — пояснил врач в комментарии "Вечерней Москве".
Кроме того, он призвал воздержаться от горячих водных процедур тех, у кого есть проблемы с кожей — дерматит, псориаз, высыпания и рубцы на теле. А страдающим болезнями желудочно-кишечной системы, прежде всего язвой или гастритом, кипяток вовсе противопоказан, предупредил Лишин.
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"При принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов", — объяснил он.
От горячего душа следует отказаться при варикозе и тромбозе, а также при острой стадии простудных заболеваний, добавил медик.
Идеальной температурой для водных процедур Лишин назвал 28-30 градусов по Цельсию.