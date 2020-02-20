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Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
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РИА Новости

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента

14:33 20.02.2020 (обновлено: 16:54 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате президента страны Владимира Путина, она совершенно спокойно и вдумчиво аргументировала свою позицию и выслушивала аргументы главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин в среду посетил Санкт-Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно". Горожанка также предположила, что его зарплата больше указанной суммы, на что президент ответил, что зарплата главы государства - не самая большая в стране.
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"Нет, я не думаю, что провокация", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле провокацией такой вопрос о зарплате президента и нищенских доходах граждан.
Он напомнил, что Путин часто общается с людьми, в том числе во время своих поездок по регионам.
"В данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчака, он увидел, что просто собрались люди, и он подошел к ним с тем, чтобы пообщаться. И стояла женщина - она совершенно спокойно, вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы, поэтому здесь вряд ли можно говорить о какой-то провокации", - пояснил представитель Кремля.
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Анатолий СобчакДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Путин и сам свою зарплату не знает. Не за зарплату же он РФ растродает и предает!
20 февраля, 14:56
LTLeo Taxil
326111116110
главнюку по барабану как живут люди, не ужели это не понять за такое время,
20 февраля, 15:06
сергей м.
284723371
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