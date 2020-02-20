Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента

"Нет, я не думаю, что провокация", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле провокацией такой вопрос о зарплате президента и нищенских доходах граждан.

Он напомнил, что Путин часто общается с людьми, в том числе во время своих поездок по регионам.

"В данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчака, он увидел, что просто собрались люди, и он подошел к ним с тем, чтобы пообщаться. И стояла женщина - она совершенно спокойно, вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы, поэтому здесь вряд ли можно говорить о какой-то провокации", - пояснил представитель Кремля.