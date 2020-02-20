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Медиавойны
2020-02-20T13:18+0300
https://ria.ru/20200220/1565007642.html
Толстой обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг Sputnik Эстония
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РИА Новости

Толстой обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг Sputnik Эстония

13:14 20.02.2020 (обновлено: 13:18 20.02.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил РИА Новости, что обсудит ситуацию вокруг Sputnik Эстония с генеральным секретерам ОБСЕ Томасом Гремингером.
Встреча планируется на четверг в рамках 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи в Вене.
"Безусловно, надо. С эстонцами, боюсь, что ничего мы не изменим, а европейское общественное мнение привлечь к этому факту надо будет. Я поговорю сегодня с генсекретарем ОБСЕ, посмотрим, в каком формате мы это сделаем", - сказал Толстой на полях мероприятия.
Он также не исключил возможность встречи по этому вопросу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.
"Возможно. Я пока не знаю, как это можно организационно подкрепить, чтобы понимать, возможна ли такая встреча или нет. Дезир говорил, что держит ситуацию на контроле. Пусть держит", - сказал собеседник агентства.
Елена Черышева, Кирилл Вышинский и Леонид Слуцкий во время пресс-конференции на полях сессии ПАСЕ
12 февраля, 10:40
МИД надеется, что ОБСЕ поможет в ситуации со Sputnik Эстония
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Очередная, 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 20-21 февраля в штаб-квартире организации в Вене. Российскую делегацию возглавил Толстой.
В рамках ПА также предусмотрено торжественное открытие фотовыставки, подготовленной совместно с Российским историческим обществом и посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма.
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева
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