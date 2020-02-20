Толстой обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг Sputnik Эстония

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил РИА Новости, что обсудит ситуацию вокруг Sputnik Эстония с генеральным секретерам ОБСЕ Томасом Гремингером.

Встреча планируется на четверг в рамках 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи в Вене.

"Безусловно, надо. С эстонцами, боюсь, что ничего мы не изменим, а европейское общественное мнение привлечь к этому факту надо будет. Я поговорю сегодня с генсекретарем ОБСЕ, посмотрим, в каком формате мы это сделаем", - сказал Толстой на полях мероприятия.

Он также не исключил возможность встречи по этому вопросу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.

"Возможно. Я пока не знаю, как это можно организационно подкрепить, чтобы понимать, возможна ли такая встреча или нет. Дезир говорил, что держит ситуацию на контроле. Пусть держит", - сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня" , в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева . Президент России Владимир Путин , комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Очередная, 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 20-21 февраля в штаб-квартире организации в Вене. Российскую делегацию возглавил Толстой.