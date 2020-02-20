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В Петербурге при обысках у оккультистов полиция изъяла 60 ножей и меч
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РИА Новости

В Петербурге при обысках у оккультистов полиция изъяла 60 ножей и меч

13:11 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Полиция изъяла один миллион рублей, медикаменты, меч и 60 ножей при обысках в эзотерической организации в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обыски проходили при расследовании уголовного дела о мошенничестве в отношении клиентов организации мистической направленности. По версии полиции, у клиентов похищали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов.
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Предполагаемая организатор и глава сообщества в 2006 году создала общество эзотерической направленности, которое проводит платные психологические консультации и тренинги.
В ходе расследования выяснилось, что учеником мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро.
По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Возглавляет сообщество женщина-магистр. Также заместителями главы являются ее сын, на которого зарегистрирован психологический центр, и дочь-студентка.
"По итогам обысков изъяты 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов, три банки с веществом с неизвестным происхождением и шприц с неизвестным веществом. Вещества направлены на экспертизу. Также изъяты семь печатей, 60 ножей, меч, 50 книг мистического толка. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме один миллион рублей и около 1,5 тысячи евро", - сказано в сообщении.
Ранее источник в силовых органах сообщил РИА Новости, что женщина, возглавлявшая сообщество, задержана. В полиции официально подтвердили эту информацию.
По данным местных СМИ, речь идет об оккультной организации "Орден Пути", которую возглавляет Гайва Тихомирова.
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