Добросовестные арендаторы объектов наследия Ленобласти получат льготы

В документе говорится, что размер льготной ставки аренды и срок, в течении которого этой ставкой можно пользоваться, рассчитывается по формуле, которая учитывает объемы вложенных арендатором средств в реконструкцию или реставрацию. В целом предусмотрена возможность уменьшения стоимости аренды вплоть до 90%.