Добросовестные арендаторы объектов наследия Ленобласти получат льготы

С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области предоставят льготы по аренде арендаторам объектов культурного наследия, вложивших средства в их реконструкцию и реставрацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В документе говорится, что размер льготной ставки аренды и срок, в течении которого этой ставкой можно пользоваться, рассчитывается по формуле, которая учитывает объемы вложенных арендатором средств в реконструкцию или реставрацию. В целом предусмотрена возможность уменьшения стоимости аренды вплоть до 90%.
"Обязательные условия получения льготы по аренде — фактическое выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что выполненные работы должны отвечать требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия, в частности, обязательно наличие заключения строительно-технической экспертизы об объеме и стоимости выполненных работ, подготовленных экспертной организацией, лицензированной Минкультом РФ. Также обязательно отсутствие задолженности по аренде.