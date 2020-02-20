В Петербурге ищут водителя, который припарковался у Казанского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, припарковавшего в среду автомобиль Hammer прямо у колоннады Казанского собора в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о красном автомобиле Hammer, припаркованном в районе колоннады Казанского собора на Невском проспекте.
"В среду было возбуждено дело об административном правонарушении, водителя разыскивают", - сказал собеседник агентства.
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