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Ленинградская область
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В Ленобласти первые из 15 тысяч ветеранов получили юбилейные медали
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РИА Новости

В Ленобласти первые из 15 тысяч ветеранов получили юбилейные медали

11:46 20.02.2020 (обновлено: 11:47 20.02.2020)
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© Фото : официальный сайт Правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко награждает юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" областных ветеранов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко награждает юбилейными медалями 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов областных ветеранов
© Фото : официальный сайт Правительства Ленинградской области
С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручены в Ленинградской области ветеранам войны.
"У этой медали особая цена — это Бессмертный Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта медаль — память о тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Эта медаль — для всех тех, кто беззаветно отдал все, что у него было, для Победы нашей Великой Родины", — сказал губернатор области Александр Дрозденко на состоявшейся в среду торжественной церемонии.
В тот день глав региона вручил награды 31 ветерану войны.
Всего же ко Дню Победы памятные медали в Ленинградской области получат более 15 тысяч человек - ветераны войны, блокадники, труженики тыла, малолетние узникои, участники партизанского движения, сообщил РИА Новости представитель прессы обладминистрации.
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Он напомнил, что ранее главой региона было принято решение, в дополнение к федеральным выплатам ко Дню Победы, ввести областную денежную выплату в размере семи тысяч рублей.
"Также в период празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано предоставить бесплатный проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по территории региона для ветеранов и сопровождающих их лиц",- напомнили в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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