В Ленобласти первые из 15 тысяч ветеранов получили юбилейные медали

С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Первые юбилейные медали "75 лет Победы в . Первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручены в Ленинградской области ветеранам войны.

"У этой медали особая цена — это Бессмертный Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта медаль — память о тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Эта медаль — для всех тех, кто беззаветно отдал все, что у него было, для Победы нашей Великой Родины", — сказал губернатор области Александр Дрозденко на состоявшейся в среду торжественной церемонии.

В тот день глав региона вручил награды 31 ветерану войны.

Всего же ко Дню Победы памятные медали в Ленинградской области получат более 15 тысяч человек - ветераны войны, блокадники, труженики тыла, малолетние узникои, участники партизанского движения, сообщил РИА Новости представитель прессы обладминистрации.

Он напомнил, что ранее главой региона было принято решение, в дополнение к федеральным выплатам ко Дню Победы, ввести областную денежную выплату в размере семи тысяч рублей.