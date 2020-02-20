Роскачество составило рейтинг ликерных вин

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Роскачество представило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда, составленного в рамках проекта "Винный гид России", говорится в сообщении организации

"Для оценки дегустационной комиссией было закуплено 50 образцов сладких и ликерных вин различных типов. В рейтинг из них вошло 35 вин. Для сравнения, в прошлом году закупщики Роскачества приобрели 31 образец вина, а в рейтинг вошло 29. Основным регионом, давшим наибольшее количество вин для исследования, как и в прошлом году, стал Крым", - сообщается в пресс-релизе организации.

Роскачество отмечает, что в "Винный гид России" вошли все типы ликерных вин по критерию цвета – красные, белые, розовые. Сортовой состав винограда в них тоже достаточно разнообразен: помимо различных типов муската, набирающего в условиях жаркого климата высокую концентрацию сахаров, эксперты выделяют кокур белый, а также красные автохтоны эким кара и джевад кара. Несмотря на то, что из автохтонных сортов винограда, традиционно использовавшихся в Дагестане (нарма, гюляби, аг узюм), некоторые практически утрачены, по уровню коллекционных ликерных вин можно судить об их вкусовых качествах и потенциале, отмечают эксперты.

Ликерные вина – одна из старейших категорий качественного вина в мировом виноделии. Их объединяет способ производства: вино крепят очищенным алкоголем различного происхождения, а затем продолжительное время выдерживают в дубовых бочках, пояснили в Роскачестве.

Внутри категории выделяют сладкие "десертные" вина с высоким содержанием сахара (21-30 миллиграмм на литр) и содержанием алкоголя от 12,5% (большинство "Мускатов") и крепкие ("специальные") вина, содержание алкоголя в которых может достигать 22% ("хересы", "мадеры", "портвейны" и "кагоры"). Крепленые вина с большой выдержкой подходят для длительного хранения в бутылках даже в домашних условиях, но вино надо хранить в горизонтальном положении, в темном и не слишком жарком месте, рекомендуют эксперты.