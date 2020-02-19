Эрдоган назвал оправдание правозащитника заговором врагов Турции

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вынесение оправдательного приговора правозащитнику Осману Кавале заговором внешних врагов Турции

Во вторник Кавала, арестованный более двух лет назад по делу о так называемых Гези-протестах, был оправдан судом вместе с еще восемью подсудимыми, проходившими с ним по данному делу.

Позже прокуратура Стамбула выдала новый ордер на задержание Кавалы по обвинению в причастности к попытке свержения правительства.

"Попытка вынесения оправдательного приговора Кавале – не что иное, как тактический ход иностранных заговорщиков типа (американского миллиардера Джорджа - ред.) Сороса, занимающихся подстрекательством к протестам против законных правительств стран", - заявил Эрдоган, выступая в парламенте страны. Трансляцию вел телеканал NTV

Эрдоган сравнил протесты в стамбульском парке Гези с попыткой госпереворота в июле 2016 года и заявил, что беспорядки нанесли серьезный урон экономике Турции.

Ранее Эрдоган неоднократно обвинял Сороса в финансировании акций протеста, охвативших Турцию в 2013 году.

Обвинение потребовало пожизненного заключения для 16 ключевых обвиняемых по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Выступления против вырубки деревьев в парке и строительства переросли в продолжительные протестные акции по всей стране. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.

Обвинения были предъявлены общественным деятелям, журналистам, предпринимателям, в частности, Кавале, который контактировал в ходе протестов с посольством США в Анкаре.

В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленного освобождения Кавалы, заявив об отсутствии доказательств того, что он совершил вменяемое ему преступление и обвинив власти Турции в нарушении прав человека.