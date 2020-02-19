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Эрдоган назвал оправдание правозащитника заговором врагов Турции
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РИА Новости

Эрдоган назвал оправдание правозащитника заговором врагов Турции

16:24 19.02.2020
837
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вынесение оправдательного приговора правозащитнику Осману Кавале заговором внешних врагов Турции.
Во вторник Кавала, арестованный более двух лет назад по делу о так называемых Гези-протестах, был оправдан судом вместе с еще восемью подсудимыми, проходившими с ним по данному делу.
Позже прокуратура Стамбула выдала новый ордер на задержание Кавалы по обвинению в причастности к попытке свержения правительства.
"Попытка вынесения оправдательного приговора Кавале – не что иное, как тактический ход иностранных заговорщиков типа (американского миллиардера Джорджа - ред.) Сороса, занимающихся подстрекательством к протестам против законных правительств стран", - заявил Эрдоган, выступая в парламенте страны. Трансляцию вел телеканал NTV.
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Эрдоган сравнил протесты в стамбульском парке Гези с попыткой госпереворота в июле 2016 года и заявил, что беспорядки нанесли серьезный урон экономике Турции.
Ранее Эрдоган неоднократно обвинял Сороса в финансировании акций протеста, охвативших Турцию в 2013 году.
Обвинение потребовало пожизненного заключения для 16 ключевых обвиняемых по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Выступления против вырубки деревьев в парке и строительства переросли в продолжительные протестные акции по всей стране. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.
Обвинения были предъявлены общественным деятелям, журналистам, предпринимателям, в частности, Кавале, который контактировал в ходе протестов с посольством США в Анкаре.
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В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленного освобождения Кавалы, заявив об отсутствии доказательств того, что он совершил вменяемое ему преступление и обвинив власти Турции в нарушении прав человека.
Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
Каир, Бенгази, Стамбул: горячие точки планеты глазами Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков". Сюда со всего города привозят мусор на сортировку.

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
1 из 30

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков". Сюда со всего города привозят мусор на сортировку.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестные жители стоят у пирамид в Гизе.
Местные жители стоят у пирамид в Гизе
2 из 30
Местные жители стоят у пирамид в Гизе.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
3 из 30
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в порту Бенгази.
Лагерь беженцев в порту Бенгази
4 из 30
Лагерь беженцев в порту Бенгази.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире
5 из 30
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Молодые люди в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела.

Жители города в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела
6 из 30

Молодые люди в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир во время массовых акций протеста с требованием реформ и отставки Хосни Мубарака.

Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир
7 из 30

Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир во время массовых акций протеста с требованием реформ и отставки Хосни Мубарака.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПохороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия.
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия
8 из 30
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посту у дороги на въезде в ливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами.

Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посте у дороги на въезде в восточноливийский город Марса-эль-Брега, контролируемого повстанцами
9 из 30

Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посту у дороги на въезде в ливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе.
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
10 из 30
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
11 из 30
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Истикляль в Стамбуле.
Прохожие на улице Истикляль в Стамбуле
12 из 30
Прохожие на улице Истикляль в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Протестующие на площади Таксим в Стамбуле.

Участники акции протеста на площади Таксим в Стамбуле
13 из 30

Протестующие на площади Таксим в Стамбуле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Митингующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле.

Протестующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле
14 из 30

Митингующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.

Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
15 из 30

Участники акции протеста у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Армейский блокпост на одной из улиц Каира.

Армейский блокпост на улице Каира
16 из 30

Армейский блокпост на одной из улиц Каира.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники свергнутого президента Египта Моххамеда Мурси в палаточном лагере у мечети Рабиа Аддавия в Каире.
Сторонники свергнутого президента Египта Моххамеда Мурси в палаточном лагере у мечети Рабиа Аддавия в Каире
17 из 30
Сторонники свергнутого президента Египта Моххамеда Мурси в палаточном лагере у мечети Рабиа Аддавия в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
18 из 30
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Копт в сожженной церкви в провинции Минья. Во время беспорядков в Египте были разрушены десятки храмов.

Копт в одной из сожженных и разрушенных коптских церквей в провинции Минья
19 из 30

Копт в сожженной церкви в провинции Минья. Во время беспорядков в Египте были разрушены десятки храмов.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками.
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
20 из 30
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Женщина с ребенком в египетской провинции Минья.

Коптская женщина с ребенком в Минье
21 из 30

Женщина с ребенком в египетской провинции Минья.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСолдаты в пикапе в сирийском городе Гута.
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута
22 из 30
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса.

Военнослужащий правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса
23 из 30

Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестные жители на пляже в Латакии.
Местные жители на пляже в Латакии
24 из 30
Местные жители на пляже в Латакии.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Дети играют в войну в Латакии.

Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
25 из 30

Дети играют в войну в Латакии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Беженцы из Сирии в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.

Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
26 из 30

Беженцы из Сирии в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтолкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире
27 из 30
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле.
Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле
28 из 30
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
29 из 30
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск возле города Кесаб, захваченного исламистами.

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск на одной из вершин возле города Кесаб, захваченного исламистами
30 из 30

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск возле города Кесаб, захваченного исламистами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 30

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков". Сюда со всего города привозят мусор на сортировку.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 30
Местные жители стоят у пирамид в Гизе.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 30
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 30
Лагерь беженцев в порту Бенгази.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 30
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
6 из 30

Молодые люди в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
7 из 30

Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир во время массовых акций протеста с требованием реформ и отставки Хосни Мубарака.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 30
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 30

Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посту у дороги на въезде в ливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
10 из 30
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
11 из 30
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
12 из 30
Прохожие на улице Истикляль в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 30

Протестующие на площади Таксим в Стамбуле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
14 из 30

Митингующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
15 из 30

Участники акции протеста у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
16 из 30

Армейский блокпост на одной из улиц Каира.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
17 из 30
Сторонники свергнутого президента Египта Моххамеда Мурси в палаточном лагере у мечети Рабиа Аддавия в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
18 из 30
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
19 из 30

Копт в сожженной церкви в провинции Минья. Во время беспорядков в Египте были разрушены десятки храмов.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
20 из 30
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
21 из 30

Женщина с ребенком в египетской провинции Минья.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
22 из 30
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
23 из 30

Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
24 из 30
Местные жители на пляже в Латакии.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
25 из 30

Дети играют в войну в Латакии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
26 из 30

Беженцы из Сирии в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
27 из 30
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
28 из 30
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
29 из 30
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
30 из 30

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск возле города Кесаб, захваченного исламистами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
270032
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