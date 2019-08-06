Каир, Бенгази, Стамбул: горячие точки планеты глазами Андрея Стенина

Впервые в зону вооруженного конфликта Андрей Стенин попал в 2010 году, когда в Киргизии началась волна революций. Затем были Египет, Ливия, Турция, Ливан, Сирия, Украина. Фотокорреспондент стремился быть там, куда не каждый отважился бы попасть. Его камера не просто фиксировала события, но выхватывала самую суть. Снимки Андрея Стенина из горячих точек — в подборке Ria.ru.