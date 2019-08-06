Каир, Бенгази, Стамбул: горячие точки планеты глазами Андрея Стенина

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков". Сюда со всего города привозят мусор на сортировку.
Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков". Сюда со всего города привозят мусор на сортировку.
Молодые люди в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела.
Молодые люди в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела.
Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир во время массовых акций протеста с требованием реформ и отставки Хосни Мубарака.
Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир во время массовых акций протеста с требованием реформ и отставки Хосни Мубарака.
Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посту у дороги на въезде в ливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами.
Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посту у дороги на въезде в ливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами.
Протестующие на площади Таксим в Стамбуле.
Митингующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле.
Митингующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле.
Участники акции протеста у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.
Участники акции протеста у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.
Армейский блокпост на одной из улиц Каира.
Копт в сожженной церкви в провинции Минья. Во время беспорядков в Египте были разрушены десятки храмов.
Копт в сожженной церкви в провинции Минья. Во время беспорядков в Египте были разрушены десятки храмов.
Женщина с ребенком в египетской провинции Минья.
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса.
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса.
Дети играют в войну в Латакии.
Беженцы из Сирии в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
Беженцы из Сирии в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск возле города Кесаб, захваченного исламистами.
Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск возле города Кесаб, захваченного исламистами.