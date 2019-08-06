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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

Каир, Бенгази, Стамбул: горячие точки планеты глазами Андрея Стенина

08:00, 6 августа 2019
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Впервые в зону вооруженного конфликта Андрей Стенин попал в 2010 году, когда в Киргизии началась волна революций. Затем были Египет, Ливия, Турция, Ливан, Сирия, Украина. Фотокорреспондент стремился быть там, куда не каждый отважился бы попасть. Его камера не просто фиксировала события, но выхватывала самую суть. Снимки Андрея Стенина из горячих точек — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков". Сюда со всего города привозят мусор на сортировку.

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
1 из 30

Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков". Сюда со всего города привозят мусор на сортировку.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестные жители стоят у пирамид в Гизе.
Местные жители стоят у пирамид в Гизе
2 из 30
Местные жители стоят у пирамид в Гизе.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
3 из 30
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в порту Бенгази.
Лагерь беженцев в порту Бенгази
4 из 30
Лагерь беженцев в порту Бенгази.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире
5 из 30
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Молодые люди в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела.

Жители города в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела
6 из 30

Молодые люди в подземном бункере военной базы, разрушенной в результате ракетного обстрела.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир во время массовых акций протеста с требованием реформ и отставки Хосни Мубарака.

Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир
7 из 30

Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир во время массовых акций протеста с требованием реформ и отставки Хосни Мубарака.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПохороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия.
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия
8 из 30
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посту у дороги на въезде в ливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами.

Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посте у дороги на въезде в восточноливийский город Марса-эль-Брега, контролируемого повстанцами
9 из 30

Боец с автоматом говорит по сотовому телефону на блок-посту у дороги на въезде в ливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе.
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
10 из 30
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
11 из 30
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Истикляль в Стамбуле.
Прохожие на улице Истикляль в Стамбуле
12 из 30
Прохожие на улице Истикляль в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Протестующие на площади Таксим в Стамбуле.

Участники акции протеста на площади Таксим в Стамбуле
13 из 30

Протестующие на площади Таксим в Стамбуле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Митингующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле.

Протестующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле
14 из 30

Митингующие строят баррикады во время столкновения с сотрудниками полиции в районе Бешикташ возле площади Таксим в Стамбуле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.

Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
15 из 30

Участники акции протеста у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Армейский блокпост на одной из улиц Каира.

Армейский блокпост на улице Каира
16 из 30

Армейский блокпост на одной из улиц Каира.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники свергнутого президента Египта Моххамеда Мурси в палаточном лагере у мечети Рабиа Аддавия в Каире.
Сторонники свергнутого президента Египта Моххамеда Мурси в палаточном лагере у мечети Рабиа Аддавия в Каире
17 из 30
Сторонники свергнутого президента Египта Моххамеда Мурси в палаточном лагере у мечети Рабиа Аддавия в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
18 из 30
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Копт в сожженной церкви в провинции Минья. Во время беспорядков в Египте были разрушены десятки храмов.

Копт в одной из сожженных и разрушенных коптских церквей в провинции Минья
19 из 30

Копт в сожженной церкви в провинции Минья. Во время беспорядков в Египте были разрушены десятки храмов.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками.
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
20 из 30
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Женщина с ребенком в египетской провинции Минья.

Коптская женщина с ребенком в Минье
21 из 30

Женщина с ребенком в египетской провинции Минья.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСолдаты в пикапе в сирийском городе Гута.
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута
22 из 30
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса.

Военнослужащий правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса
23 из 30

Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестные жители на пляже в Латакии.
Местные жители на пляже в Латакии
24 из 30
Местные жители на пляже в Латакии.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Дети играют в войну в Латакии.

Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
25 из 30

Дети играют в войну в Латакии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Беженцы из Сирии в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.

Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
26 из 30

Беженцы из Сирии в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтолкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире
27 из 30
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле.
Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле
28 из 30
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
29 из 30
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск возле города Кесаб, захваченного исламистами.

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск на одной из вершин возле города Кесаб, захваченного исламистами
30 из 30

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск возле города Кесаб, захваченного исламистами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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