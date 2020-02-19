В параде Победы в Москве примут участие три ветерана из Таджикистана

ДУШАНБЕ, 19 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Три ветерана Великой Отечественной войны из Три ветерана Великой Отечественной войны из Таджикистана примут участие в торжествах, посвященных 75-ой годовщине Победы в Москве, сообщил РИА Новости председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда Рахматулло Кудратов.

"По приглашению правительства России три ветерана Великой Отечественной войны из Таджикистана - Мирзо Бегматов из Куляба, Шариф Гафуров из Худжанда и Назар Ашуров из Турсунзаде - примут участие в параде Победы 9 мая в Москве", - сказал Кудратов.

По его словам, ветеранов, которым от 94 до 96 лет, будут сопровождать их сыновья и внуки. "В настоящее время в стране осталось 124 ветерана Великой Отечественной войны, в прошлом году до 9 мая дожили 242 ветерана ВОВ", - сказал председатель Совета.

В параде в честь 75-летия великой Победы в Москве 9 мая примет участие и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, 8 мая он будет участвовать в и неформальной встрече глав государств–участников СНГ, которая пройдет накануне Дня Победы в Москве.

На фронты Великой Отечественной войны ушли около 300 тысяч жителей Таджикистана, более 90 тысяч из них погибли, 55 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 65 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.