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В параде Победы в Москве примут участие три ветерана из Таджикистана
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РИА Новости

В параде Победы в Москве примут участие три ветерана из Таджикистана

15:50 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинБоевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Александр Гальперин
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 19 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Три ветерана Великой Отечественной войны из Таджикистана примут участие в торжествах, посвященных 75-ой годовщине Победы в Москве, сообщил РИА Новости председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда Рахматулло Кудратов.
"По приглашению правительства России три ветерана Великой Отечественной войны из Таджикистана - Мирзо Бегматов из Куляба, Шариф Гафуров из Худжанда и Назар Ашуров из Турсунзаде - примут участие в параде Победы 9 мая в Москве", - сказал Кудратов.
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По его словам, ветеранов, которым от 94 до 96 лет, будут сопровождать их сыновья и внуки. "В настоящее время в стране осталось 124 ветерана Великой Отечественной войны, в прошлом году до 9 мая дожили 242 ветерана ВОВ", - сказал председатель Совета.
В параде в честь 75-летия великой Победы в Москве 9 мая примет участие и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, 8 мая он будет участвовать в и неформальной встрече глав государств–участников СНГ, которая пройдет накануне Дня Победы в Москве.
На фронты Великой Отечественной войны ушли около 300 тысяч жителей Таджикистана, более 90 тысяч из них погибли, 55 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 65 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
В юбилейном параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, примет участие сводная рота солдат и офицеров Минобороны Таджикистана. Еще одна сводная рота Вооруженных сил Таджикистана примет участие в военном параде 9 мая в Екатеринбурге.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ТаджикистанВ мире
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