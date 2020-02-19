Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Невский районный суд решил рассмотреть иск главного государственного санитарного врача Петербурга, просящего поместить Анну Рыбакову под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, в ее отсутствие и в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассмотреть дело в отсутствие Рыбаковой ввиду срочности и важности дела", - объявила судья Светлана Петий.
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Судья подчеркнула, что Рыбакова была извещена о заседании: участковый принес по адресу проживания ответчицы повестку в суд, но так как дверь никто не открыл, он опустил повестку в почтовый ящик в присутствии соседки.
Также Петий удовлетворила ходатайство истца, которое было поддержано всеми сторонами, о закрытом режиме рассмотрения.
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Интересы Рыбаковой в суде представляет адвокат по назначению. Заинтересованными лицами выступают представители "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" и 23 отдел полиции УМВД России по Невскому району Петербурга.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Анну Ильину Петроградский районный суд в понедельник постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на карете скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина.