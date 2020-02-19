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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-02-19T14:37+0300
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Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке
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РИА Новости

Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке

14:37 19.02.2020
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© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области стремятся расширить свое присутствие на немецком рынке, учитывая заинтересованность Германии в зарубежных строительных товарах, пищевой продукции и деревянной мебели, заявил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
"Центр поддержки экспорта Ленинградской области помогает нашим компаниям подобрать оптимальную траекторию выхода на внешний рынок, получить сертификаты на продукцию, привлекает отраслевых экспертов из Германии для помощи в ведении переговоров", – сказал Ялов.
Он принимает участие в работе проходящей в Берлине конференции по улучшению российского инвестиционного имиджа.
Конференция организована Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK).
Ялов привел результаты маркетинговых исследований, проведенных областным Центром поддержки экспорта, согласно которым Германия заинтересована в производимых в Ленинградской области товарах для строительства и ремонта (DIY сегмент), пищевой продукции, а также продукции лесопромышленного комплекса, отделочных материалах, мебели из дерева, бумажных и санитарно-гигиенические изделиях.
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Принимающий участие в конференции министр энергетики, инфраструктуры и дигитализации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель отметил давнее сотрудничество с Ленинградской областью и высокий уровень кооперации с регионом, а также пригласил участников конференции на Дни немецкой экономики в Ленинградской области в апреле этого года.
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Ленинградская областьЛенинградская областьЭкономика
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