Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Власти . Власти Ленинградской области стремятся расширить свое присутствие на немецком рынке, учитывая заинтересованность Германии в зарубежных строительных товарах, пищевой продукции и деревянной мебели, заявил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

"Центр поддержки экспорта Ленинградской области помогает нашим компаниям подобрать оптимальную траекторию выхода на внешний рынок, получить сертификаты на продукцию, привлекает отраслевых экспертов из Германии для помощи в ведении переговоров", – сказал Ялов.

Он принимает участие в работе проходящей в Берлине конференции по улучшению российского инвестиционного имиджа.

Конференция организована Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

Ялов привел результаты маркетинговых исследований, проведенных областным Центром поддержки экспорта, согласно которым Германия заинтересована в производимых в Ленинградской области товарах для строительства и ремонта (DIY сегмент), пищевой продукции, а также продукции лесопромышленного комплекса, отделочных материалах, мебели из дерева, бумажных и санитарно-гигиенические изделиях.