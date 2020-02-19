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В Петербурге двоих полицейских подозревают во взяточничестве
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РИА Новости

В Петербурге двоих полицейских подозревают во взяточничестве

14:10 19.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВзятка. Архивное фото.
Взятка. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Два сотрудника полиции, подозреваемые в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Петербурге сотрудники управления собственной безопасности Главка задержали двух сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, одного подозреваемого задержали при получении денежных средств в сумме 1,5 миллиона рублей от коммерсанта за избавление его от уголовной ответственности и проведение проверки в отношении своего конкурента.
В тот же день был задержан предполагаемый соучастник противоправных действий – оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения ОВД.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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