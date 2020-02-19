В Петербурге двоих полицейских подозревают во взяточничестве

"В Петербурге сотрудники управления собственной безопасности Главка задержали двух сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, одного подозреваемого задержали при получении денежных средств в сумме 1,5 миллиона рублей от коммерсанта за избавление его от уголовной ответственности и проведение проверки в отношении своего конкурента.