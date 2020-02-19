Минобороны покажет редкие документы о прорыве блокады Ленинграда

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ранее неизвестные документы центрального архива Ранее неизвестные документы центрального архива Минобороны РФ и архива ВМФ о прорыве блокады Ленинграда в 1943 года, вошедшие в пятитомник "Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады", будут показаны в четверг в Петербурге, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"В Санкт-Петербурге в центральной военно-морской библиотеке 20 февраля состоится презентация третьего тома пятитомного проекта "Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады". В книге публикуются уникальные документы центрального архива Минобороны РФ и архива военно-морского флота о событиях 1943 года – прорыве блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.

Среди представленных документов особый интерес представляют "соображения Военного совета Ленинградского фронта о наступательных операциях и о прорыве блокады в период зимы 1942/43 годов, стенограмма совещания представителей полков и дивизий Ленинградского фронта – участников Красноборских боев, доклад по обобщению опыта строительства, эксплуатации и маскировки аэродромов ВВС КБФ".

"В книге воспроизведены редкие фотоматериалы из архивных и личных фондов, из коллекций музеев. Данное издание будет представлять интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей", - говорится в сообщении.