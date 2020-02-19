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Минобороны покажет редкие документы о прорыве блокады Ленинграда
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РИА Новости

Минобороны покажет редкие документы о прорыве блокады Ленинграда

14:01 19.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ранее неизвестные документы центрального архива Минобороны РФ и архива ВМФ о прорыве блокады Ленинграда в 1943 года, вошедшие в пятитомник "Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады", будут показаны в четверг в Петербурге, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Западного военного округа.
"В Санкт-Петербурге в центральной военно-морской библиотеке 20 февраля состоится презентация третьего тома пятитомного проекта "Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады". В книге публикуются уникальные документы центрального архива Минобороны РФ и архива военно-морского флота о событиях 1943 года – прорыве блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.
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Среди представленных документов особый интерес представляют "соображения Военного совета Ленинградского фронта о наступательных операциях и о прорыве блокады в период зимы 1942/43 годов, стенограмма совещания представителей полков и дивизий Ленинградского фронта – участников Красноборских боев, доклад по обобщению опыта строительства, эксплуатации и маскировки аэродромов ВВС КБФ".
"В книге воспроизведены редкие фотоматериалы из архивных и личных фондов, из коллекций музеев. Данное издание будет представлять интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что авторами книги являются сотрудники научно-исследовательского института (военной истории) военной академии Генштаба, центрального музея ВС РФ, центрального архива Минобороны РФ, высших военных учебных заведений, военных музеев, вузов Санкт-Петербурга и офицеры штаба Западного военного округа.
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Вооруженные силы РФБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВМФ РФОбщество
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