Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T13:42+0300
https://ria.ru/20200219/1564963194.html
Володина насмешила идея трансляции заседаний в "места для размышлений"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564963735_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_5c240faa35a80545df5b634b18167fea.jpg
РИА Новости

Володина насмешила идея трансляции заседаний в "места для размышлений"

13:15 19.02.2020 (обновлено: 13:42 19.02.2020)
1631
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
В ходе заседания во вторник Володин раскритиковал депутатов за отсутствие в зале во время обсуждения важных вопросов, в том числе об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. На пленарном заседании в среду депутат Игорь Моляков ("Справедливая Россия") поднял вопрос об обстоятельствах, из-за которых депутаты могут отсутствовать в зале во время заседаний.
"Я заметил, что здесь имеются места, скажем так, для размышлений. И вот когда обсуждаются важные вопросы, выводите трансляцию и туда. Когда депутат увидит, что важный вопрос, о горячем питании, он сможет быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит надо обеспечить трансляцию в эти места", - предложил Моляков.
В ответ на предложение депутата слово попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он в шутку предложил выдавать депутатам еще в начале их работы слуховые аппараты, однако отметил, что Моляков в чем-то прав.
"Насколько я знаю, в буфете работает трансляция. Может быть, в туалетах нет? Давайте туда вынесем. Это можно сделать. Придет время, у нас вообще будет свободное нахождение и у всех будет аппаратура мощная, и чем-то другим будут заниматься и в то же время слушать, и голосовать, и делать. Потому что когда мы привязаны к месту, это немножко напоминает крепостное право, конечно. Тем не менее, если кто-то плохо слышит, может подумать о смене места работы", - сказал Жириновский.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
13 февраля, 12:54
Жириновский призвал разобраться, в какой фракции ГД больше микробов
Позже на предложение отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Коллега Моляков Игорь Юрьевич предложил нам ряд инициатив, которые позволят нам совершенствовать работу по оповещению депутатов, когда они находятся в местах для размышлений. Просьба профильный комитет по контролю и регламенту, во-первых, перечень определить этих мест, где депутаты размышляют", - с иронией заметил Володин.
После этого спикер Госдумы рассмеялся. Он попытался продолжить свою реплику, ведя диалог с депутатами в зале, но остановился. "Я не могу", - сказал он сквозь смех.
"Игорь Юрьевич, снимите свое предложение. Сложно будет", - пошутил Володин. "Ну как я могу отменить размышления? Ну не отменишь же", - ответил Моляков. "Это самый сложный вопрос. Поэтому давайте комитету поручим. Разбирайтесь вместе с фракциями", - заключил председатель ГД.
Здание Государственной Думы РФ
00:09
В ГД внесли проект о спецзнаке на запрещенных для водителей лекарствах
1130017
Обсудить 0
Единая РоссияЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID)
США выделят $38 миллионов на обучение украинцев "ценностям демократии"
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Дмитрий Захарченко
Суд в Мордовии оштрафовал обидчика полковника Захарченко в колонии
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
Лента новостейМолния