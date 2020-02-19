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Диетолог рассказала, как правильно выбрать тушенку
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РИА Новости

Диетолог рассказала, как правильно выбрать тушенку

01:28 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТушенка на прилавке гипермаркета
Тушенка на прилавке гипермаркета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тушенка на прилавке гипермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", как правильно выбрать тушенку.
Ранее Роскачество в ходе проверки тушенки 23 торговых марок из России и Белоруссии обнаружило в некоторых образцах антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади.
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По словам диетолога, можно употреблять тушенку из любого мяса, однако необходимо внимательно изучать ее состав. "В нем должны быть только мясо, соль, специи и все. Никаких консервантов, улучшителей, заменителей, ароматизаторов. Ну и, конечно, качественный продукт не может стоить дешевле 200 рублей", - пояснила Соломатина.
Врач указала, что лучше употреблять тушенку из диетического мяса - крольчатины, индейки, телятины, так как в них меньше жира. "Но если возьмем, например, говядину, увидим, что в ней много железа, что очень полезно", - отметила она.
При этом диетолог добавила, что качественная тушенка лучше, чем жареное мясо, так как она хорошо усваивается организмом. "В принципе периодически ее можно употреблять совершенно спокойно, когда нет возможности потушить что-то самостоятельно. Разумеется, перед этим убедившись, что в продукте адекватное количество соли, нет посторонних включений", - заключила врач.
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Елена СоломатинаРоскачествоЗдоровьеРоссияОбщество
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