Диетолог рассказала, как правильно выбрать тушенку

Ранее Роскачество в ходе проверки тушенки 23 торговых марок из России и Белоруссии обнаружило в некоторых образцах антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади.

По словам диетолога, можно употреблять тушенку из любого мяса, однако необходимо внимательно изучать ее состав. "В нем должны быть только мясо, соль, специи и все. Никаких консервантов, улучшителей, заменителей, ароматизаторов. Ну и, конечно, качественный продукт не может стоить дешевле 200 рублей", - пояснила Соломатина.

Врач указала, что лучше употреблять тушенку из диетического мяса - крольчатины, индейки, телятины, так как в них меньше жира. "Но если возьмем, например, говядину, увидим, что в ней много железа, что очень полезно", - отметила она.