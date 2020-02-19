"Самое страшное место на земле": где кое-кому лучше не появляться

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Хвосты китов уникальны, как отпечатки пальцев: по ним исследователи понимают, что мимо российских Командорских островов проплыл "горбач", которого видели в 1980-х на Гавайях. У этих млекопитающих насыщенная социальная жизнь, но пока одни виды придерживаются матриархата, другие живут однополыми группами. У хозяев океана нет естественных врагов в природе. Единственная опасность — человек. Даже в России, где практически нет китобойного промысла, морские исполины постоянно гибнут из-за мусора и обрывков сетей, которые "ампутируют" им хвосты. Сильнее всего страдают мелкие китообразные — их отлавливают и продают в российские и заграничные океанариумы "в просветительских целях", где они быстро погибают. В День кита РИА Новости рассказывает, кто и как защищает морских млекопитающих.

Главное — хвосты

Кит — не один конкретный вид, а совокупность разных семейств. Это не только огромные исполины, медленно плывущие по океану, процеживая воду и захватывая планктон, но и юркие косатки, которые не прочь перекусить моржом или кем-то еще из ластоногих. Кстати, игривые дельфины — это тоже киты. Все морские млекопитающие, в отличие от рыб, не умеют дышать под водой. К примеру, если дельфин не сможет всплыть в течение 15-30 минут, запутавшись в сети, он просто утонет.

У каждого вида есть свои порядки. Так, взрослые самцы кашалотов либо держатся поодиночке, либо создают гарем, в то время как у косаток царит матриархат, а афалины (есть такие дельфины) образуют однополые стаи, которые время от времени объединяются для размножения. Отцы из самцов-афалин получаются, кстати, не слишком ответственные: воспитанием потомства занимается исключительно женская стая. Зато матери преданы своим детям до смерти.

"Они скорбят, если кто-то умирает. Однажды видели погибшего дельфиненка, видимо, он застрял в сети и недавно всплыл. Рядом кругами плавала его мама и никуда не уходила. У гринд (вид дельфина. — Прим. ред.) заметили целую процессию: плыла большая стая, и мама подталкивала вперед умершего детеныша. Когда кто-то погибает, для них это такое же горе, как для нас", — объясняет директор центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

Ученые, наблюдающие за китами, различают их по хвостам.

"У одних особей на хвостах есть пятна, у других — полностью черный или белый хвост, но при этом могут быть царапины, следы от рачков, которые на них паразитируют, травмы, форма немножко разная. Все настолько индивидуально, что двух одинаковых хвостов просто нет. У нас отмечались киты, которых впервые идентифицировали по хвостам на Гавайских островах в 1980-х, а мы сейчас встречаем их у себя", — говорит Евгений Мамаев, заместитель директора Командорского заповедника по науке.

Бизнес на китах

В некоторых странах разрешен промысел китов. Россия в их число не входит: у нас выдают квоты только малым коренным народам.

"Промысел коренных народов на численность почти не влияет, они получают квоты на добычу серых китов восточной популяции, которая сейчас находится на историческом максимуме. Это просто вопрос этики: насколько вообще допустимо убивать китов? Я считаю, это неправильно", — высказывает мнение зоолог Дмитрий Лисицын.

© Фото : Евгений Мамаев / Предоставлено пресс-службой Командорского биосферного заповедника Горбатый кит © Фото : Евгений Мамаев / Предоставлено пресс-службой Командорского биосферного заповедника Горбатый кит

По его словам, браконьерство на Дальнем Востоке — редкость. "Это серьезная операция, ее трудно скрыть от посторонних глаз, а еще сложнее спрятать выловленную косатку, потому что это крупное животное — ему требуется большая емкость. Это как слона воровать, которому нужен еще и бассейн".

"Промыслом коренных народов считается и забой дельфинов на Фарерских островах — между Норвегией и Исландией. Это одна из самых кровавых боен: там около тысячи гринд истребляют ежегодно. Самое страшное место на земле", — добавляет Владимир Латка, биолог, руководитель группы "Помощь дельфинам Черного моря".

В просветительских целях

Но если квоты на "обеспечение традиционного образа жизни", то есть на убийство, выдают только коренным народам (и лишь на те виды животных, которым не грозит вымирание), то исчезающих косаток и белух еще совсем недавно разрешали отлавливать "в культурно-просветительских целях".

"Львиная доля всех белух и косаток, отловленных за последние десять лет, ушла в Китай, часть — в Японию, три попали в "Москвариум". В "китовой тюрьме" в прошлом году держали 101 кита, 11 косаток и 90 белух — это, наверное, был максимум, но и раньше животных отлавливали большими партиями", — отмечает Владимир Латка.

На 2020 год Росрыболовство хотело установить квоты на редких млекопитающих и разрешить отлов десяти косаток и 282 белух, однако после громкой истории с "китовой тюрьмой" правительство России приняло решение о запрете.

"Ни косаток, ни белух не вылавливают после 2018-го, это важный результат, которого добилась наша коалиция "Свободу косаткам и белухам", — подчеркивает Дмитрий Лисицын.

Сети и "ампутация"

И хотя в российских водах китам не грозит истребление в промышленных масштабах, человек создает морским исполинам немало проблем.

"Угроза всем китообразным — загрязнение моря пластиковым и другим мусором, который долго не разлагается. Обрывки рыболовных сетей, канаты и веревки — очень большая опасность для китов. Мы два года назад обнаружили на западном побережье Сахалина выброшенного на берег гренландского кита, у него был срезан хвост — как мы полагаем, из-за запутывания в канате. Им очень сложно освободиться. Если у молодого кита веревка туго накручивается вокруг хвоста, то, пока он растет, этот канат просто перерезает ему хвост. И случаев такой "ампутации" довольно много в мире", — продолжает Лисицын.

Для усатых китов пластиковый мусор в буквальном смысле смертелен: они, в отличие от зубатых, не охотятся за рыбой, а фильтруют воду в поисках планктона.

"Усатые больше всего уязвимы для пластика. Они достаточно тихоходные, медленно плавают в приповерхностном слое и фильтруют воду. Мусор, пакеты попадают в пасть, блокируют ус — в результате кит погибает от голода. Это главная причина, по которой численность гладких китов, обитающих в северной части Атлантического океана, не растет и даже сокращается, хотя охота на них полностью закрыта", — описывает ситуацию Лисицын.

"Опасно также загрязнение океана химическими реагентами, тяжелыми металлами. Млекопитающие находятся наверху пищевой пирамиды, к ним все это попадает через рыбу, планктон, моллюсков. Вредные вещества остаются у них в организме, что сказывается на продолжительности жизни и способности к размножению", — добавляет Евгений Мамаев.

© Фото : Артем Комаров / Предоставлено пресс-службой Командорского биосферного заповедника Сотрудники заповедника во время учета морских млекопитающих © Фото : Артем Комаров / Предоставлено пресс-службой Командорского биосферного заповедника Сотрудники заповедника во время учета морских млекопитающих

Загрязнить океан и испортить жизнь его обитателям может не только пластик, но и шум.

"Киты живут не в мире зрительных образов, как мы, наземные существа, а в мире звуков. Шумы их дезориентируют, нарушают эхолокацию. Если много судов ходит в какой-то акватории, это мешает млекопитающим", — объясняет Мамаев.

Мертвые души

Самые уязвимые китообразные — дельфины, которые живут в южных морях. Если на Дальнем Востоке есть акватории с природоохранным статусом, то на юге ничего подобного нет, зато практически в каждом приморском поселке имеется дельфинарий, а порой и не один. Многие млекопитающие, выставленные на потеху публике, оказались в неволе незаконно.

"На побережье много дельфинариев с черноморскими афалинами. Когда одни погибают, их очень часто заменяют незаконно отловленными. Например, видно, что дельфиненку два-три года, а по документам — восемнадцать. Или это самка, а на бумаге — самец", — сетует Татьяна Белей.

Также дельфины из Черного моря часто погибают в сетях.

"Есть сети легальные и нелегальные, но дельфины страдают от всех: запутываются и гибнут. Если малыши зашли в ставные сети (у берега с мелкой ячейкой в виде лабиринта), они не выберутся. Взрослые афалины справляются, а детеныши — нет. Однажды я увидела дельфина: он метался в сети в панике, потом нырнул и его долго не было на поверхности. Я нашла его по дергающимся поплавкам: он пытался всплыть с другой стороны, сеть была у него на голове. Вот так и происходит утопление, хорошо, что я его вовремя увидела и вытащила", — вспоминает Белей.

Сейчас в ее центре спасения дельфинов работает горячая линия: люди сообщают, если встречают погибших или запутавшихся в сетях.

"Ставные сети видно с берега. Люди звонят нам, мы, в свою очередь, передаем информацию о дельфине погранслужбе, потому что их задача — следить за сетями, чтобы они были легальными, к тому же афалины — краснокнижные. Пограничники докладывают начальнику соответствующей рыболовной бригады, те должны этих дельфинов вызволить, но если рыбаки не могут это сделать оперативно, вытаскиваем мы", — раскрывает последовательность действий собеседница.

Однако главная опасность — сети, расставленные далеко в море. Если дельфин попадает туда, скорее всего, ему уже никто не поможет.

"Далеко в море ставят одностенные жаберные сети. Они из тонкого материала, как леска. Рыба застревает в них, цепляясь жабрами, а дельфины — плавниками или хвостом. Эти сети самые опасные, с берега их не увидишь, их местоположение меняется, поэтому проверять мы не можем", — констатирует Белей.

Песни китов

Владимир Латка напоминает, что у китов множество сигналов, посредством которых они общаются с друг другом. Некоторые ученые уверены: это настоящий язык.

"Мы не научились понимать китов, хотя семьдесят лет пытаемся разгадать их язык. У отдельных видов бывают песни, которые на больших глубинах в океане разносятся на тысячи километров. Это низкочастотные сигналы, они распространяются почти без потерь на огромные расстояния. Вблизи Антарктиды, на подводных станциях, микрофоны одну и ту же песню фиксировали дважды: когда она проходила первый раз и второй, когда звук вернулся, обогнув земной шар. Но чаще киты поют у поверхности, тогда звук теряется достаточно быстро", — уточняет Латка.

© Фото : Дмитрий Страхов / Предоставлено пресс-службой Командорского биосферного заповедника Семья косаток © Фото : Дмитрий Страхов / Предоставлено пресс-службой Командорского биосферного заповедника Семья косаток

Сам он не специализируется на изучении звуковых сигналов, однако склоняется к тому, что язык у этих млекопитающих все-таки есть.

"Многие дельфины настолько болтливы, что их не сравнить с самыми разговорчивыми людьми, — они не умолкают. Вот стая идет далеко от берега, никакой опасности не надвигается — а они без конца щебечут. Если это не язык, почему они так много говорят?" — задается вопросом Латка.

Добрые животные

Все собеседники агентства в один голос заверяют: киты очень социальные, к тому же чрезвычайно умные.

"Мы, люди, всегда хвастались своей разумностью, но у нас 16 миллиардов нейронов в коре головного мозга, а у гринд — 37 миллиардов. Потенциальные возможности их мозга превосходят человеческие", — утверждает Латка.

Он также обращает внимание на то, что гринды совершенно не агрессивны — даже если речь идет о спасении их жизни.