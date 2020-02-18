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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T22:10+0300
https://ria.ru/20200218/1564944548.html
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом по ситуации в Идлибе
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РИА Новости

Трамп заявил, что работает с Эрдоганом по ситуации в Идлибе

22:10 18.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе.
"У меня был очень хороший разговор с президентом Эрдоганом. Он жесткий парень, но у нас хорошие отношения... он не хочет, чтобы людей там убивали тысячами и сотнями тысяч", - сказал Трамп журналистам.

Мы говорили об Идлибе, мы работаем вместе и смотрим, что можно сделать.

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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом. В субботу Эрдоган заявил, что Анкара не будет ждать конца февраля, а требует немедленного отхода сирийской армии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииАнкара (провинция)Дональд ТрампСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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