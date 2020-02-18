Трамп заявил, что работает с Эрдоганом по ситуации в Идлибе

"У меня был очень хороший разговор с президентом Эрдоганом. Он жесткий парень, но у нас хорошие отношения... он не хочет, чтобы людей там убивали тысячами и сотнями тысяч", - сказал Трамп журналистам.

Мы говорили об Идлибе, мы работаем вместе и смотрим, что можно сделать. Дональд Трамп президент США президент США

Президенты США и Турции провели разговор по ситуации в Сирии в понедельник

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом. В субботу Эрдоган заявил, что Анкара не будет ждать конца февраля, а требует немедленного отхода сирийской армии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.