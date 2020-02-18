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Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
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РИА Новости

Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая

18:47 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе болгарской стороны.
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
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Румен РадевДень ПобедыЮрий УшаковВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияБолгарияВ мире
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