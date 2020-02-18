США до сих пор не начали разминировать Ракку, заявил Шойгу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Масштабное разминирование сирийской Ракки так и не началось, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, трансляция выступления которого ведется в YouTube.
Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
"Два года город ждет оценочной миссии противоминного центра. Оценочная миссия никак не приедет, надеемся, что она когда-нибудь там появится и оценит, что там фактически ежемесячно погибает от этих мин более 50 человек - это женщины, мирные люди - и приступит не только к разминированию, но и США выполнят свои обещания восстановить Ракку", - сказал Шойгу по итогам встречи.
Террористы "Исламского государства"* (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года - оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году Ракка была провозглашена столицей ИГ*. На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор находят захоронения жертв боевиков.
В сентябре 2019 года начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал Ракку "кровоточащей раной на многострадальном теле Сирии, где при молчаливом бездействии американской стороны продолжается гуманитарная катастрофа". По его словам, город до основания разрушен бомбардировками ВВС международной коалиции и находится на оккупированной США территории.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России
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