США до сих пор не начали разминировать Ракку, заявил Шойгу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Масштабное разминирование сирийской Масштабное разминирование сирийской Ракки так и не началось, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу , трансляция выступления которого ведется в YouTube.

Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".

"Два года город ждет оценочной миссии противоминного центра. Оценочная миссия никак не приедет, надеемся, что она когда-нибудь там появится и оценит, что там фактически ежемесячно погибает от этих мин более 50 человек - это женщины, мирные люди - и приступит не только к разминированию, но и США выполнят свои обещания восстановить Ракку", - сказал Шойгу по итогам встречи.

Террористы "Исламского государства"* (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года - оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году Ракка была провозглашена столицей ИГ*. На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор находят захоронения жертв боевиков.