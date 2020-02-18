Москва и Рим дополнят договоренность о недопущении военных инцидентов

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия и Италия собираются внести дополнения в договоренность о недопущении инцидентов при совместных работах в воздухе и на море и оговорить возможную дистанцию сближения, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Это соглашение, эта договоренность выполняется в полном объеме. Мы надеемся, что в ближайшее время внесем дополнения в эти договоренности, касающиеся дистанции возможного сближения воздушных судов и морских судов в зонах и тех районах, где у нас есть совместные работы, совместное патрулирование, совместное дежурство", - сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров в формате 2+2 с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и итальянскими коллегами.
Шойгу добавил, что также готовится соглашение о совместных работах на аварийных подводных лодках.
Трансляция идет на сайте МИД.