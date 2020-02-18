Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T16:46+0300
https://ria.ru/20200218/1564932099.html
Москва и Рим дополнят договоренность о недопущении военных инцидентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/149515/26/1495152626_0:119:2200:1357_1036x0_80_0_0_9965d7dfe76181f130a92d260bdc5929.jpg
РИА Новости

Москва и Рим дополнят договоренность о недопущении военных инцидентов

16:46 18.02.2020
154
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия и Италия собираются внести дополнения в договоренность о недопущении инцидентов при совместных работах в воздухе и на море и оговорить возможную дистанцию сближения, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Это соглашение, эта договоренность выполняется в полном объеме. Мы надеемся, что в ближайшее время внесем дополнения в эти договоренности, касающиеся дистанции возможного сближения воздушных судов и морских судов в зонах и тех районах, где у нас есть совместные работы, совместное патрулирование, совместное дежурство", - сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров в формате 2+2 с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и итальянскими коллегами.
Шойгу добавил, что также готовится соглашение о совместных работах на аварийных подводных лодках.
Трансляция идет на сайте МИД.
Супербеспилотники: НАТО заглянет внутрь России с неба
21 января, 17:56Акценты
"Супербеспилотники": НАТО заглянет внутрь России с небаВ Брюсселе рапортуют: территория Российской Федерации будет исследована без захода в ее пространство с помощью новых БПЛА. Но есть ли в этом угроза для России?
800000
Обсудить 0
Сергей ШойгуРоссияИталияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Рим
Россия и Италия договорились регулярно проводить консультации
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Глава Минобороны Италии считает, что НАТО надо сотрудничать с Россией
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Ситуация в Сирии
В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей на северо-западе Сирии
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Уничтожение очагов терроризма в Сирии ведется уверенно, заявил Шойгу
Зураб Абашидзе. Архив
Абашидзе анонсировал встречу представителей России и Грузии в Праге
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Женева
Спецпредставитель ООН рассказал о межливийских переговорах в Женеве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния