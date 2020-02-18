Москва и Рим дополнят договоренность о недопущении военных инцидентов

"Это соглашение, эта договоренность выполняется в полном объеме. Мы надеемся, что в ближайшее время внесем дополнения в эти договоренности, касающиеся дистанции возможного сближения воздушных судов и морских судов в зонах и тех районах, где у нас есть совместные работы, совместное патрулирование, совместное дежурство", - сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров в формате 2+2 с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и итальянскими коллегами.