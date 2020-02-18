Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку

"Если получатель не намеревался реализовать препарат с целью получения прибыли, суд может принять решение в ее пользу", - сказал Ленов РИА Новости.

Сенатор отметил, что в РФ есть список лекарственных средств, который разрешен к ввозу, если препарат не производится у нас или его нет в наличии на фармрынке, он создается Минздравом в результате консультаций с МВД и другими силовыми структурами.