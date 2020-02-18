Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Если дело о посылке с антидепрессантами, в которых содержался бупропион, дойдет до суда, получившую ее жительницу Волгограда могут оправдать, считает член социального комитета Совфеда врач Сергей Леонов.
Ранее Астраханская таможня сообщила, что жительнице Волгограда пришла из Индии посылка с антидепрессантами. Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат 90 граммов бупропиона, производным компонентом которого является эфедрон - он отнесен к списку №1 наркотических средств, его ввоз в РФ запрещен. Возбуждено дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), женщине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
"Если получатель не намеревался реализовать препарат с целью получения прибыли, суд может принять решение в ее пользу", - сказал Ленов РИА Новости.
Сенатор отметил, что в РФ есть список лекарственных средств, который разрешен к ввозу, если препарат не производится у нас или его нет в наличии на фармрынке, он создается Минздравом в результате консультаций с МВД и другими силовыми структурами.
"Если препарат продается в России только по рецепту, то ввозить его в Россию просто так, в том числе и как посылку, нельзя", - пояснил сенатор.