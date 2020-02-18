Сенатор Леонов намерен настаивать на переносе выходного на 31 декабря

"Я буду настаивать на принятии законопроекта в Госдуме, высказывать свою позицию на заседании профильных комитетов",- сказал Леонов РИА Новости во вторник.

"Причем у кабинета министров и сейчас есть возможность сделать этот день нерабочим, но мы предлагали реализовать эту практику в обязательном порядке",- сказал парламентарий.