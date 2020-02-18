Сенатор Леонов намерен настаивать на переносе выходного на 31 декабря

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенатор, автор проекта Сергей Леонов намерен добиваться принятия парламентом законопроекта, который наделяет 31 декабря статусом выходного дня, об этом он рассказал РИА Новости.
"Я буду настаивать на принятии законопроекта в Госдуме, высказывать свою позицию на заседании профильных комитетов",- сказал Леонов РИА Новости во вторник.
По его словам, документ вводит обязанность для правительства установить 31 декабря выходным днем.
"Причем у кабинета министров и сейчас есть возможность сделать этот день нерабочим, но мы предлагали реализовать эту практику в обязательном порядке",- сказал парламентарий.
По его данным, опросы граждан, проводимые через соцсети, показывают, что более 70% поддерживают эту инициативу.
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