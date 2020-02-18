Монумент "Родина-мать зовет!" с высоты птичьего полета

Монумент "Родина-мать зовет!" был снят в понедельник с помощью беспилотника. Над белой пеленой тумана от скульптуры высотой 85 метров виден только меч в руке.
В ноябре скульптурная композиция "Родина-мать зовет!" сбросила с себя строительные леса. Проект масштабной реставрации стартовал в 2017 году. Работы проводятся впервые за более чем 50 лет с момента возведения ансамбля. Окончательно завершить реставрацию планируется к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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