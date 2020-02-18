Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T15:12+0300
https://ria.ru/20200218/1564925886.html
Монумент "Родина-мать зовет!" с высоты птичьего полета
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925726_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_25dd79c9c769b8572f92d466bf864244.jpg
РИА Новости
Монумент "Родина-мать зовет!" с высоты птичьего полета
Монумент "Родина-мать зовет!" был снят в понедельник с помощью беспилотника. Над белой пеленой тумана от скульптуры высотой 85 метров виден только меч в руке.
2020-02-18T15:09+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=9021923&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925726_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_ffbfc6d7835a9eb0c8ea2f666b167936.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925726_87:0:567:360_1200x0_80_0_0_d88dbe9f59c19ffc52f6927a023d65de.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925726_147:0:507:360_1200x0_80_0_0_b9bf8b3dfa4e36d307fa26f6f30de216.jpg
PT0M57S

Монумент "Родина-мать зовет!" с высоты птичьего полета

15:09 18.02.2020 (обновлено: 15:12 18.02.2020)
699
Монумент "Родина-мать зовет!" был снят в понедельник с помощью беспилотника. Над белой пеленой тумана от скульптуры высотой 85 метров виден только меч в руке.
В ноябре скульптурная композиция "Родина-мать зовет!" сбросила с себя строительные леса. Проект масштабной реставрации стартовал в 2017 году. Работы проводятся впервые за более чем 50 лет с момента возведения ансамбля. Окончательно завершить реставрацию планируется к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
7521223
Обсудить 0
Родина-мать зовёт!Великая Отечественная война (1941-1945)ВолгоградВидео
Рекомендуем
Празднование Нового года
Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о ряде предложений по поправкам в Конституцию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Птицы
Прокуратура назвала причину массовой гибели птиц на Ставрополье
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Премия Русского географического общества 2020
Начался прием заявок на премию Русского географического общества
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
Лента новостейМолния