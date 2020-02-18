Курс в Евросоюз довел Украину до нищеты, считает депутат Рады

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что курс в ЕС превратил Украину из бедной страны в нищую, по его мнению, нужно восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ.
"Нам в вопросах экономики надо радикально менять курс, нам надо восстанавливать рынки с Россией и странами СНГ. Нам необходимо искать рынки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И сегодня зона свободной торговли с ЕС является кабальной, той, которая уничтожает нашу экономику… Мы из бедной страны превратились в нищую. Если это курс в ЕС и НАТО, то этот курс враждебный для наших граждан и этот курс мы должны изменить. И мы будем делать все для того, чтобы его изменить", - заявил Медведчук во вторник в кулуарах Рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
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Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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