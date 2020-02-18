Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T06:28+0300
https://ria.ru/20200218/1564904832.html
Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564898395_0:10:1920:1090_1036x0_80_0_0_4b7ee95add5fa64f54852f3a00fada3a.jpg
РИА Новости

Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"

06:28 18.02.2020
11095
© Пресс-служба МВД РФ / Перейти в фотобанкЖитель города Липецка Ефим Ефимов, подозреваемый в нападении на граждан в православном храме на Бакунинской улице в Москве
Житель города Липецка Ефим Ефимов, подозреваемый в нападении на граждан в православном храме на Бакунинской улице в Москве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Напавший с ножом в Никольском храме в Москве житель Липецка заявил, что не употреблял "никаких стимулирующих веществ". Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), пишет RT.
Утром 16 февраля 26-летний мужчина вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Молодого человека задержали, полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".

"Он (напавший с ножом. – Прим. ред.) выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, "из школьной программы перечитать. Еще он хотел бы поговорить с психологом", – отметили в ОНК.

Как стало известно, молодой человек по имени Ефим Ефимов по профессии – сварщик, в столице вахтовым методом работал на стройке. Отмечается, что он зашел в храм впервые. По его словам, тот находится рядом с местом его работы.

"Психанул, проблем было много", – пояснил Ефимов правозащитникам.

Ранее мать мужчины сообщила, что не понимает причины случившегося. По ее словам, сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
Как заявили в правоохранительных органах, напавший нанес одному из алтарников один удар в плечо, второй потерпевший получил два ножевых ранения в плечо. Ранения незначительные и не угрожают жизни потерпевших.
Нападение на храм
16 февраля, 11:35
Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
5682815332
Обсудить 9
Нападение в московском храмеНовости - Религия и мировоззрениеОбщественная наблюдательная комиссияМоскваЛипецкПроисшествия
Рекомендуем
Задержание экстремистов в Алма-Ате
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"
Телеведущий Иван Ургант
Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
"Известия": в России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Теплая погода в Москве
Погода в Москве побила рекорд 1949 года
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
Историк объяснил значение подвига генерала Карбышева
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял призыв не считать Россию правопреемницей СССР
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
20:01США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Лента новостейМолния