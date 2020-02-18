Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"

"Он (напавший с ножом. – Прим. ред.) выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, "из школьной программы перечитать. Еще он хотел бы поговорить с психологом", – отметили в ОНК.