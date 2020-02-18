Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Напавший с ножом в Никольском храме в Москве житель Липецка заявил, что не употреблял "никаких стимулирующих веществ". Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), пишет RT.
Утром 16 февраля 26-летний мужчина вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Молодого человека задержали, полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
"Он (напавший с ножом. – Прим. ред.) выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, "из школьной программы перечитать. Еще он хотел бы поговорить с психологом", – отметили в ОНК.
Как стало известно, молодой человек по имени Ефим Ефимов по профессии – сварщик, в столице вахтовым методом работал на стройке. Отмечается, что он зашел в храм впервые. По его словам, тот находится рядом с местом его работы.
"Психанул, проблем было много", – пояснил Ефимов правозащитникам.
Ранее мать мужчины сообщила, что не понимает причины случившегося. По ее словам, сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
Как заявили в правоохранительных органах, напавший нанес одному из алтарников один удар в плечо, второй потерпевший получил два ножевых ранения в плечо. Ранения незначительные и не угрожают жизни потерпевших.
16 февраля, 11:35Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве