Мать рассказала о сыне, ранившем ножом людей в московском храме

Храма Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек

Утром 16 февраля 26-летний житель Липецка вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Мужчину задержали, полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Мать мужчины рассказала РИА Новости, что сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.

"Не было никаких приводов в полицию. Спокойный простой человек. Просто достали: не давали ни зарплату... Я не знаю, что это произошло. Сама не знаю", - сказала женщина.

На вопрос РИА Новости о том, действительно ли ее сыну не давали зарплату, женщина предположила: "Ну наверно, почему такое все".

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По ее словам, она связывалась с ним за день. "Было все нормально", - сказала мать мужчины.

Женщина добавила, что после произошедшего также связалась с сыном. "Все хорошо - сказал, никто его там (в полиции) не обижал", - сказала собеседница агентства.